İsviçre'nin 'Altın Çocuk' lakaplı futbolcusu Karim Gazzetta intihar etti

27 yaşındaki oyuncu, hazin bir sonla yaşamını yitirdi.

Bosna Hersek'in Mostar kentinde futbol hayatını sürdüren İsviçreli futbolcu Karim Gazzetta, bir binadan atlayarak yaşamına son verdi.

Bu haber sonrasında, İsviçre ve Bosna Hersek'in yanı sıra dünya genelinde de orta saha oyuncusu için yas tutuldu.

Gazzetta, yetkililer tarafından evinin önünde ölü bulundu.

Ne oldu?

27 yaşında olan futbolcu, binadan atlayarak intihar etti.

Kariyerine, İsviçre ekibi Servette'de başlayan Gazzetta, Bosna ekibine transfer olmadan önce Winterthur, Stade-Lausanne ve Neuchâtel Xamax gibi takımlarda oynadı.

Gazzetta, Bosna ekibinde 1 maç oynadı ve yaşadığı sakatlık sonrasında bir daha forma şansı bulamadı.

Çıkışı heyecan yaratmıştı

Hücuma dönük orta saha olarak görev yapan oyuncu, 2015 yılında 20 yaş altı milli takımına dört kez seçilerek İsviçre futbolunun genç yeteneklerinden biri olarak olarak dikkat çekmişti.

Altın çocuk olarak değerlendirlen Gazzetta'nın, beklenilenin aksine futbol hayatı istediği gibi devam etmedi.

Bir türlü istenilen patlamayı yapamayan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını acı bir şekilde noktaladı.