İsviçre’nin 32’li tur maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası bilet fiyatları, BC Place maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

İsviçre, B Grubu’nda birinciliği resmen garantileyerek 32’li tur biletini aldıktan sonra önümüzdeki Perşembe günü Vancouver’a doğru yola çıkacak.

Grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak ev sahibi Kanada'yı 2-1'lik zorlu bir galibiyetle mağlup eden Nati, tam da doğru zamanda formda olduklarını kanıtladı.

Şimdi ise turnuvanın en iyi üçüncü sıradaki takımlarından biriyle oynayacakları, hataya kesinlikle yer olmayan, son derece önemli bir eleme maçı için hazırlanıyorlar.

İsviçre'nin Dünya Kupası 32'li Tur maçı ne zaman başlayacak?

Dünya Kupası - World Cup Final Stage BC Place Vancouver

İsviçre'nin Dünya Kupası 32'li Tur maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler bir bakışta:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

İsviçre’deki Dünya Kupası Son 32 Turu biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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