İsviçre, 6 Ekim 2026'da Luzern'deki Swissporarena'da oynanacak heyecan verici UEFA Uluslar Ligi grup aşaması maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadelede, iki kararlı Avrupa ülkesi grup için kritik puanlar uğruna kozlarını paylaşacak.

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İsviçre - Kuzey Makedonya UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

İsviçre - Kuzey Makedonya maçı için resmi yayın bilgisi şu anda mevcut değil. Kesinleşen TV kanalı ve canlı yayın ayrıntıları için maç saatine yakın yeniden kontrol edin.

UEFA Nations League B - Hafta 4 6 Eki 2026 - 14:45

İsviçre - Kuzey Makedonya biletleri nereden alınır?

Resmi maç biletleri, İsviçre Milli Takımı'nın iç saha maçlarındaki birincil satışları yürüten İsviçre Futbol Federasyonu'nun (SFV/ASF) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmi portal, ön satış ve genel satış dönemlerinde nominal değerden bilet alabilmeniz için başlıca seçeneğinizdir.

Resmi sitedeki ilanlar tükenmişse, StubHubgibi ikincil platformlar başvurabileceğiniz seçenektir.

İsviçre - Kuzey Makedonya biletleri ne kadar?

Resmi SFV bilet satış portalındaki standart bilet fiyatları, genellikle kale arkası genel kategori koltuklar için 35 €'dan başlar; fiyatlar koltuk kategorisine ve Swissporarena içindeki konuma göre artar.

StubHubgibi ikincil pazarlarda ise bilet fiyatları şu anda koltuk başına 72 €'dan başlıyor; nihai fiyatlar tribün bölümü, konum ve anlık piyasa talebine göre değişiklik gösteriyor.

İsviçre - Kuzey Makedonya UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

İsviçre - Kuzey Makedonya form durumu

İsviçre, son beş maçının dördünü kazandı; bu süreçte bir yenilgi aldı ve hiç berabere kalmadı. Son maçında Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'e 3-1 kaybetti. Öncesinde ise Kolombiya'yı 0-0 biten maçın ardından penaltılarla geçti, Cezayir'i 2-0 mağlup etti, Kanada'yı 2-1 yendi ve Bosna-Hersek'i 4-1 mağlup etti. Bu beş maçta İsviçre dokuz gol atarken beş gol yedi; Arjantin yenilgisinden önce ise üst üste dört galibiyet aldı.

Kuzey Makedonya ise istikrar sağlamakta zorlandı ve son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçını Türkiye'ye 4-0 kaybetti. Ayrıca Bosna-Hersek ile 0-0, İrlanda ile de 0-0 berabere kaldı, Dünya Kupası elemelerinde Danimarka'ya 4-0 yenildi ve Galler karşısında 7-1'lik ağır bir mağlubiyet yaşadı. Kuzey Makedonya, bu beş karşılaşmada sadece bir gol atıp 15 gol yedi.

İsviçre - Kuzey Makedonya: Son karşılıklı maçların karnesi

İsviçre ile Kuzey Makedonya arasındaki son beş karşılaşmaya ilişkin karşılıklı maç verisi mevcut değil. Daha fazla tarihsel bağlam, maç öncesinde güncellenecek.



