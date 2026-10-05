İsviçre, 6 Ekim 2026'da Luzern'deki Swissporarena'da oynanacak heyecan verici UEFA Uluslar Ligi grup aşaması maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşmada, Avrupa'nın kararlı iki ülkesi, grupta kritik puanlar için kozlarını paylaşacak.

GOAL, bu maç için yerinizi almanız adına ihtiyacınız olan tüm temel detayları sunuyor. Resmî satın alma platformlarını, bilet fiyatı seçeneklerini ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.

İsviçre - Kuzey Makedonya UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

İsviçre - Kuzey Makedonya maçına ilişkin resmî yayın bilgileri şu anda mevcut değil. Kesinleşmiş TV kanalı ve canlı yayın detayları için maç saatine daha yakın bir tarihte yeniden kontrol edin.

UEFA Nations League B - Hafta 4 6 Eki 2026 - 14:45

İsviçre - Kuzey Makedonya biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, İsviçre millî takımının iç saha maçları için birincil satışları yürüten İsviçre Futbol Federasyonu'nun (SFV/ASF) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmî portal, ön satış ve genel satış dönemlerinde nominal değerinden bilet almak için başlıca seçeneğinizdir.

Resmî sitedeki ilanlar tükenmişse, StubHubgibi ikincil platformlar tercih edilebilir.

İsviçre - Kuzey Makedonya biletleri ne kadar?

Resmî SFV bilet satış portalında standart bilet fiyatları, genellikle kalelerin arkasındaki genel kategori koltuklar için 35 €'dan başlar; fiyatlar koltuk kategorisine ve Swissporarena içindeki konumuna göre artar.

StubHubgibi ikincil pazarlarda ise bilet fiyatları şu anda koltuk başına 72 €'dan başlıyor; nihai fiyatlar tribün bölümü, konum ve anlık piyasa talebine göre değişiklik gösteriyor.

İsviçre - Kuzey Makedonya UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

İsviçre - Kuzey Makedonya form durumu

İsviçre, son beş maçının dördünü kazandı; bu süreçte bir yenilgi aldı ve hiç berabere kalmadı. Son maçında Dünya Kupası çeyrek finallerinde Arjantin'e 3-1 mağlup oldu. Bundan önce Kolombiya'yı 0-0 biten maçın ardından penaltılarla geçti, Cezayir'i 2-0 mağlup etti, Kanada'yı 2-1 yendi ve Bosna-Hersek karşısında 4-1 galip geldi. Bu beş maçta İsviçre dokuz gol atıp beş gol yedi; Arjantin yenilgisi öncesinde üst üste dört galibiyet aldı.

Kuzey Makedonya ise istikrar konusunda zorlandı ve son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son karşılaşması Türkiye'ye 4-0 mağlubiyetle sonuçlandı. Ayrıca Bosna-Hersek ile 0-0, İrlanda ile de 0-0 berabere kaldı, Dünya Kupası elemelerinde Danimarka'ya 4-0 kaybetti ve Galler'e 7-1 gibi ağır bir yenilgi yaşadı. Kuzey Makedonya, bu beş maçta yalnızca bir gol atarken kalesinde 15 gol gördü.

İsviçre - Kuzey Makedonya: Son kafa kafaya maçların kaydı

İsviçre ile Kuzey Makedonya arasındaki son beş karşılaşmaya ilişkin kafa kafaya veri mevcut değil. Daha fazla tarihsel bağlam, maçın başlama saati yaklaşırken güncellenecek.



