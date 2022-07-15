İsviçre'nin köklü kulüplerinden Sion, ülkemizde ikinci baharını yaşayan Balotelli ile ilgileniyor.

İsviçre Süper Ligi ekibi FC Sion'un başkanı Christian Constantin, 2022-23 sezonunu için Adana Demirspor'un İtalyan forveti Mario Balotelli ile görüştüklerini açıkladı.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a Temmuz 2021'de üç yıllık bir sözleşmeyle katılan Balotelli, Sion ile görüşmelerin meyve vermesi durumunda sadece bir sezon sonra İsviçre'ye gidebilir.

Constantin, İtalyan yıldız için somut bir şey açıklamazken, kulübün oyuncuyla birkaç haftadır temas halinde olduğunu doğruladı.

Sion'un başkanı Balotelli transferi için ne dedi?

Sion başkanı Bild'e verdiği demeçte, birkaç haftadır görüşüyoruz" dedi.

"Bugün transferin başarı şansını tahmin etmem imkansız. Gizli kalmasını istedik ama görünüşe göre bilgiler İtalya'da sızdırıldı. Bu, her iki tarafta da ilgi olduğunun bir işaretidir.”

Balotelli, Adana Demirspor'da nasıl bir performans sergiledi?

2021/22 sezonunda, İtalyan forvet 31 lig maçında 18 gol attı ve Süper Lig'de en çok gol atan ikinci oyuncu oldu.

Balotelli'nin performansına rağmen kulüp, ligi ancak dokuzuncu sırada bitirebildi.

Balotelli ile başka hangi kulüp ilgileniyor?

La Liga ekibi Valencia'nın da teknik direktör ve Balotelli'nin vatandaşı Gennaro Gattuso'nun yıldız forvetle ilgilendiği bildiriliyor.

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