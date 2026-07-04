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İsviçre - Kolombiya maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası bilet fiyatları, Son 16 Turu maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Dünya Kupası
Kolombiya

İsviçre, Dünya Kupası’nda bir sonraki maçında Kolombiya ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl temin edebileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz

İsviçre’nin kusursuz turnuva performansı inanılmaz bir ivme kazanmaya devam ediyor; Rossocrociati’nin Perşembe günü Cezayir’i 2-0 mağlup ederek üst üste dördüncü kez FIFA Dünya Kupası son 16 turuna yükselmesinin ardından bilet talebinde eşi görülmemiş bir artış yaşandı.

Breel Embolo ve Dan Ndoye'nin soğukkanlı golleri, Murat Yakin'in disiplinli takımının sergilediği bir başka taktiksel ustalık gösterisini taçlandırdı ve bu kadronun nihayet tarihi çeyrek final barajını aşmaya hazır olduğuna dair inancı güçlendirdi.

Yakin'in takımı, Cuma günü Gana'yı 1-0 yenerek 2018 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez son 16 turuna yükselen Kolombiya ile karşılaşacak.

Jhon Arias'ın 14. dakikada attığı gol, Néstor Lorenzo'nun takımının Black Stars'ı zorlu bir mücadelede geçmesinde belirleyici oldu. Kolombiya, La Tricolor'un Brezilya 2014'te son sekize kalarak yazdığı unutulmaz serüvenin ardından, tarihindeki ikinci Dünya Kupası çeyrek finaline ulaşmayı umuyor.

GOAL, İsviçre-Kolombiya maçında yerinizi nasıl ayırtabileceğiniz ve biletlerin fiyatlarının ne olacağı da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

İsviçre - Kolombiya Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Bu büyük Son 16 turu eleme maçı, Vancouver'dakiBC Place'de oynanacak.

İsviçre - Kolombiya Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

İsviçre - Kolombiya Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi Fiyat Aralığı

İkincil Piyasa Tahmini Aralığı

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)

225 $ – 540 $

550 $ – 3.200 $ (1.250 $)

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Standart Mekanlar)

225 $ – 540

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4 Temmuz – 7 Temmuz

Son 16 Turu

240 $ – 640

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9 Temmuz – 11 Temmuz

Çeyrek finaller

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14 Temmuz – 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük Maçı

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

İsviçre - Kolombiya Dünya Kupası: Bilmeniz gereken her şey

İsviçre - Kolombiya Form Durumu

SUI

SUI - Form

AUS
B1-1
QAT
B1-1
BIH
K4-1
CAN
K2-1
ALG
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5
COL

COL - Form

JOR
K2-0
UZB
K1-3
COD
K1-0
POR
B0-0
GHA
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/1
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5

İsviçre - Kolombiya: Son Karşılaşma Sonuçları

SUI

Son maç

COL

0

Galibiyetler

0

Beraberlikler

1

Galibiyet

1

Gol sayısı

3
2,5 gol üzeri maçlar
1/1
Her iki takım da gol attı
1/1

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