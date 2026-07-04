İsviçre - Kolombiya maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası bilet fiyatları, Son 16 Turu maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

İsviçre’nin kusursuz turnuva performansı inanılmaz bir ivme kazanmaya devam ediyor; Rossocrociati’nin Perşembe günü Cezayir’i 2-0 mağlup ederek üst üste dördüncü kez FIFA Dünya Kupası son 16 turuna yükselmesinin ardından bilet talebinde eşi görülmemiş bir artış yaşandı.

Breel Embolo ve Dan Ndoye'nin soğukkanlı golleri, Murat Yakin'in disiplinli takımının sergilediği bir başka taktiksel ustalık gösterisini taçlandırdı ve bu kadronun nihayet tarihi çeyrek final barajını aşmaya hazır olduğuna dair inancı güçlendirdi.

Yakin'in takımı, Cuma günü Gana'yı 1-0 yenerek 2018 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez son 16 turuna yükselen Kolombiya ile karşılaşacak.

Jhon Arias'ın 14. dakikada attığı gol, Néstor Lorenzo'nun takımının Black Stars'ı zorlu bir mücadelede geçmesinde belirleyici oldu. Kolombiya, La Tricolor'un Brezilya 2014'te son sekize kalarak yazdığı unutulmaz serüvenin ardından, tarihindeki ikinci Dünya Kupası çeyrek finaline ulaşmayı umuyor.

GOAL, İsviçre-Kolombiya maçında yerinizi nasıl ayırtabileceğiniz ve biletlerin fiyatlarının ne olacağı da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

İsviçre - Kolombiya Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Bu büyük Son 16 turu eleme maçı, Vancouver'dakiBC Place'de oynanacak.

Dünya Kupası - World Cup Final Stage BC Place Vancouver

İsviçre - Kolombiya Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

İsviçre - Kolombiya Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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SUI Son maç COL 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Kolombiya 3 - 1 İsviçre 1 Gol sayısı 3 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

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