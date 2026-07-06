İsviçre - Kolombiya 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

İsviçre - Kolombiya: Maç detayları

Dünya Kupası - World Cup Final Stage BC Place Vancouver

İsviçre - Kolombiya maçı 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 20:00 GMT ve 16:00 EST'de başlayacak.

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Gelişmekte olan rakipler, çeyrek finale çıkma hakkı için karşı karşıya geliyor

Vancouver Stadyumu’nda, istikrarlı bir şekilde ivme kazanan iki takımın karşı karşıya gelmesiyle, son derece açık ve ilgi çekici bir Son 16 mücadelesi sahneye çıkıyor. Murat Yakin, turnuva boyunca etkileyici yükselişini sürdürmeyi ve üst üste ikinci kez turnuvada ilerlemeyi hedefleyen kendine güvenen İsviçre takımının başında yer alıyor.

Karşılarında ise, Kuzey Amerika’da son derece iyi organize olmuş ve verimli oyunuyla öne çıkan, Néstor Lorenzo yönetimindeki yenilgisiz Kolombiya takımı bulunuyor. Her iki takım da eleme turlarına aşırı patlayıcı olmaktan ziyade son derece işlevsel bir görüntüyle gelmiş olsa da, Vancouver’daki tek maçlık eleme maçı, dünyanın en iyi sekiz takımı arasına girme konusunda altın bir fırsat sunuyor.

A-Takımı ve Los Cafeteros buraya nasıl geldi?

İsviçre, ilk maç gününde Katar ile oynadığı ve pek heyecan verici olmayan 1-1 beraberliğin ardından güçlü bir geri dönüş yaptı. Yakin’in öğrencileri kısa sürede ritimlerini yakaladılar; Bosna-Hersek’i 4-1 mağlup ettiler ve ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada’yı 2-1 yenerek B Grubu’nu birinci sırada tamamladılar. Bu formlarını eleme turlarına da taşıyan İsviçre, son 32 turunda Cezayir’i 2-0 mağlup ederek son 16’ya yükseldi.

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Kolombiya, turnuvayı tamamen yenilgisiz tamamlamak için inanılmaz derecede sağlam bir savunma yapısına dayandı. Özbekistan’ı 3-1 yenerek turnuvaya başlayan Kolombiya, daha sonra Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup etti ve güçlü rakibi Portekiz ile taktiksel bir 0-0 beraberliği elde ederek K Grubu’nu lider tamamladı. Lorenzo’nun takımı daha sonra 32’li turda inatçı Gana takımını 1-0 yenerek büyük bir direnç gösterdi.

Önemli sakatlıklar ve orta saha sorunları kadro seçimlerini belirliyor

Bu maç için taktiksel hazırlık, takımların zıt kadro durumları tarafından büyük ölçüde belirleniyor. Kolombiya, tecrübeli forvet Jhon Córdoba’nın Gana maçının başlarında ciddi bir hamstring sakatlığı geçirmesi ve turnuvanın geri kalanında forma giyemeyecek olması nedeniyle yıkıcı bir darbe aldı. Bir önceki turda yedek kulübesinden çıkarak galibiyet golüne asist yapan Sporting CP forveti Luis Suárez’in, hücum hattını yönetmek üzere ilk 11’de yer alması bekleniyor.

İsviçre’de ise kas sakatlığını atlatmak için bireysel antrenman programına devam eden orta saha oyuncusu Michel Aebischer’in hazırlık durumu konusunda küçük bir endişe var. Eğer Aebischer maça ilk 11’de başlayamazsa, Yakin, yükselen yıldız Johan Manzambi’nin arkasındaki orta sahayı kontrol etmek için Granit Xhaka ve Remo Freuler’den oluşan güvenilir çift pivot ikilisine güvenecektir.

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Maçın gidişatını belirleyecek: Kanatlarda izolasyon tuzakları mı, yoksa sert orta saha blokları mı?

Stratejik plan, büyük ölçüde alan kontrolüne ve kanatlardan açılan yollara odaklanacak. Kolombiya, sol kanattaki Luis Díaz’ın dinamik hareketlerini ve bire bir dripling hızını kullanarak İsviçre’nin savunma düzenini genişletmeye ve gelen orta saha oyuncuları için geriye doğru kesme yolları yaratmaya çalışacak.

İsviçre’nin stratejisi ise, yapılandırılmış kontra ataklar başlatmadan önce rakibi kontrol altında tutmaya odaklanacak. İsviçre, çok fazla oyuncuyu ileriye çıkarmak yerine, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Manzambi’nin olağanüstü formundan yararlanarak kompakt bir blok oluşturmaya çalışacak ve topu verimli bir şekilde ileri pozisyonlara taşıyarak Breel Embolo’ya pas verecek.

Oturmuş yapılar büyük bir sınava tabi tutulacak

İsviçre, turnuva boyunca üst üste üç maçta kalesini gole kapatan ve sadece bir gol yiyen, son derece uyumlu bir Kolombiya takımı karşısında büyük bir sınava girecek.

Kolombiya, forvet hattındaki en önemli hava topu oyuncusunu kaybetmenin üstesinden gelmek zorunda; Suárez’in oyuna girmesiyle hücum derinliğini korurken, farklı pozisyonlardan rahatça gol atan İsviçre takımını durdurmak için gerekli markaj gerekliliklerini de aksatmamalıdır.

İsviçre'nin Kolombiya Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo

İsviçre - Kolombiya Maçı Muhtemel Kolombiya İlk 11'i

Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; Rodríguez, Suárez, Díaz

İsviçre - Kolombiya Maçı Önemli İstatistikleri

İsviçre ve Kolombiya, FIFA Dünya Kupası'nda daha önce bir kez karşılaştı; 1994'teki grup aşamasında Kolombiya 2-0 galip gelmişti. Genel olarak, Güney Amerikalılar dört karşılaşmanın ikisini kazandı (1 beraberlik, 1 mağlubiyet); en son Mart 2007'de Miami'de oynanan hazırlık maçında 3-1 galip geldiler.

İsviçre, Güney Amerikalı takımlarla oynadığı dokuz Dünya Kupası maçından sadece birini kazanabildi (2 beraberlik, 6 mağlubiyet). Bu galibiyet, 2014 Dünya Kupası grup aşamasında Ekvador’a karşı alınan 2-1’lik zaferdi.

Hem İsviçre hem de Kolombiya, çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor; bu, her iki takım için de FIFA Dünya Kupası'ndaki en iyi sonuçlarına eşit olacak. İsviçre bu aşamaya 1934, 1938 ve 1954 yıllarında olmak üzere üç kez ulaşırken, Kolombiya'nın tek çeyrek final katılımı 2014 yılında gerçekleşti.

İsviçreli Breel Embolo, Dünya Kupası'nda şu ana kadar dört gol attı. Ondan daha fazla gol atan sadece Sepp Hügi (altı) ve Xherdan Shaqiri (beş) var.

Kolombiya’nın Dünya Kupası’nda bir Avrupa takımıyla oynadığı tek eleme turu maçı, 2018’deki son 16 turunda İngiltere ile oynadığı karşılaşmaydı; bu maçta 1-1 berabere kalınmasının ardından penaltı atışları sonucunda turnuvadan elenmişti.

Kolombiya, Dünya Kupası'nda oynadığı üç son 16 turu maçından birini kazandı. Bu, 2014'te Uruguay'ı 2-0 mağlup ettiği maçtı.

Kolombiya, son yedi FIFA Dünya Kupası maçında beş kez kalesini gole kapatmıştır. Şu anda üst üste üç maçtır gol yememektedir.

İsviçre'nin 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo

Defans: Manuel Akanji, Aurele Amenda, Eray Comert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer

Orta saha oyuncuları: Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Fabian Rieder, Djibril Sow, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria

Forvetler: Zeki Amdouni, Breel Embolo, Cedric Itten, Dan Ndoye, Noah Okafor

Kolombiya'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Álvaro Montero, David Ospina, Camilo Vargas

Defans oyuncuları: Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez

Orta saha oyuncuları: Jhon Arias, Jaminton Campaz, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos, James Rodríguez

Forvetler: Jhon Córdoba, Luis Díaz, Andrés Gómez, Juan Camilo "Cucho" Hernández, Luis Suárez

Takım haberleri ve kadrolar

İsviçre milli takımının teknik direktörü Murat Yakin'dir. Maç öncesinde herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi teyit edilmemiştir ve şu aşamada muhtemel kadro da açıklanmamıştır. Maçın başlama saatine yaklaştıkça güncellemeler eklenecektir.

Kolombiya teknik direktörü Nestor Lorenzo'nun da şu anda teyit edilmiş herhangi bir sakatlık veya ceza haberi bulunmuyor. Son 16 turu maçı öncesinde muhtemel ilk 11 açıklanmadı. Maç öncesinde kadroya ilişkin yeni gelişmelerin açıklanması bekleniyor.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

İsviçre, son beş maçında G-G-G-B-B sonuçları aldı. En son 3 Temmuz'da 32'li turda Cezayir'i 2-0 mağlup ederek turnuvadaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Bundan önce Kanada'yı 2-1, Bosna-Hersek'i ise 4-1 mağlup etmişlerdi; puan kaybettikleri tek maçlar ise Katar ile 1-1 berabere kaldıkları maç ve Avustralya ile 1-1 berabere kaldıkları hazırlık maçıydı. Bu beş maçta İsviçre 10 gol atıp 3 gol yedi; Bosna-Hersek'e karşı 4-1'lik galibiyet, en ikna edici performansları olarak öne çıktı.

Kolombiya’nın son beş maçı G-G-G-G-B şeklinde sonuçlandı. En son 4 Temmuz’da 32’li turda Gana’yı Jhon Arias’ın golüyle 1-0 mağlup ettiler. Bundan önce grup aşamasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni 1-0, Kanada'yı ise 2-1 mağlup etmişlerdi; turnuvaya ise Cezayir'i 2-0 yenerek başlamışlardı. Kaybettikleri tek puan, Katar ile 1-1 berabere kaldıkları maçta oldu. Kolombiya bu beş maçta sekiz gol attı ve üç gol yedi; son 16 turuna dört maçlık galibiyet serisiyle geliyor.

Karşılaşma Geçmişi

SUI Son maç COL 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Kolombiya 3 - 1 İsviçre 1 Gol sayısı 3 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Mevcut verilere göre bu iki takımın tek karşılaşması, 25 Mart 2007'de oynanan bir hazırlık maçıydı ve Kolombiya, İsviçre'yi 3-1 mağlup etmişti. Bu tek sonuç, iki ülke arasındaki kayıtlı tüm karşılaşmaları temsil ediyor.

Puan Durumu

İsviçre, B Grubu'nu birinci sırada tamamlarken, Kolombiya ise K Grubu'nun zirvesinde yer aldı. Her iki takım da grup birincisi olarak son 16 turuna yükseldi.