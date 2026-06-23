İsviçre, 2026 Dünya Kupası’nda B Grubu’nun kaderini belirleyecek son maçta Kanada ile oynayacağı kritik karşılaşma için Pasifik Kıyısı’na geri dönüyor.

GOAL, İsviçre - Kanada maçı biletlerini nasıl temin edebileceğiniz, biletlerin nereden satın alınabileceği, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili temel bilgiler dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda İsviçre - Kanada maçı ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası - Grp. B BC Place Vancouver

İsviçre'nin 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Son Skor / Biletler 13 Haziran 2026 Katar - İsviçre Levi's Stadyumu, Santa Clara 1-1 18 Haziran 2026 İsviçre - Bosna-Hersek SoFi Stadyumu, Inglewood 4-1 24 Haziran 2026 İsviçre - Kanada BC Place, Vancouver Biletler

Kanada 2026 Dünya Kupası Maç Takvimi

Tarih Maç Yer Son Skor / Biletler 12 Haziran 2026 Kanada - Bosna-Hersek BMO Field, Toronto 1-1 19 Haziran 2026 Kanada - Katar BC Place, Vancouver 6-0 24 Haziran 2026 İsviçre - Kanada BC Place, Vancouver Bilet

İsviçre - Kanada maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan bilet sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve “ilk gelen, ilk alır” esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

İsviçre - Kanada maçı biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Vancouver'da oynanacak İsviçre - Kanada maçı için, giriş seviyesi bilet fiyatları şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en cazip seçeneklerdir. Ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada'nın grup aşamasındaki bu kritik karşılaşmada sahaya çıkmasıyla birlikte, bu maçın "Büyük Beyaz Kuzey"de oynanacak tüm maçlar arasında en yüksek talebe sahip maçlardan biri olması beklenmektedir.

Şu anda en ucuz biletler, stadyumun üst katlarında yaklaşık 450 ila 600 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyat dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Kat): 450 – 850 dolar

Kategori 2 (Orta Kat): 900 – 1.500 dolar

Kategori 1 (Alt Kat/Yan Çizgi): 1.800 – 3.800 dolar

Ağırlama/VIP: 4.500 dolar ve üzeri

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Vancouver, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezi olduğu için yerel talebin son derece yüksek olması beklenmektedir. BC Place Vancouver'da bu karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hamle olacaktır.

BC Place hakkında bilmeniz gereken her şey

Turnuva için resmi olarak BC Place Vancouver olarak adlandırılan Vancouver'daki bu mekan, Batı Kanada'nın en önemli spor merkezidir.

Britanya Kolombiyası’nın Vancouver şehir merkezinin kalbinde yer alan bu mekan, sahanın üzerinde asılı duran ve Kuzey Amerika’nın en büyük ikinci 4K video ekranıyla dünyaca ünlüdür; bu ekran, her taraftarın tekrarları ve canlı aksiyonu kristal netliğinde izlemesini sağlar.

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 54.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek.