İsviçre, 2026 Dünya Kupası'nda B Grubu'nun kaderini belirleyecek son maçta Kanada ile oynayacağı kritik karşılaşma için Pasifik Kıyısı'na geri dönüyor.

GOAL, nereden satın alınabileceği, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili temel bilgiler dahil olmak üzere İsviçre - Kanada maçı biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda İsviçre - Kanada maçı ne zaman oynanacak?

İsviçre'nin 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 13 Haziran 2026 Katar - İsviçre Levi's Stadyumu, Santa Clara Bilet 18 Haziran 2026 İsviçre - Bosna Hersek SoFi Stadyumu, Inglewood Bilet 24 Haziran 2026 İsviçre - Kanada BC Place, Vancouver Bilet

Kanada 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 12 Haziran 2026 Kanada - Bosna Hersek BMO Field, Toronto Bilet 19 Haziran 2026 Kanada - Katar BC Place, Vancouver Bilet 24 Haziran 2026 İsviçre - Kanada BC Place, Vancouver Bilet

İsviçre - Kanada maçına bilet nasıl alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

İsviçre - Kanada maç biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Vancouver'da oynanacak İsviçre - Kanada maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en büyük cazibe kaynağıdır. Ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada, grup aşamasının kritik bir karşılaşmasında sahaya çıkacağından, bu maçın talebinin Büyük Beyaz Kuzey'de oynanan tüm maçlar arasında en yüksek seviyede olması beklenmektedir.

Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 450 ila 600 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyatların dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Sınıf): 450 $ – 850 $

Kategori 2 (Orta Seviye): 900 $ – 1.500 $

Kategori 1 (Alt Kademe/Yan Hat): 1.800 $ – 3.800 $

Konukseverlik/VIP: 4.500 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Vancouver, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezi olduğu için, yerel talebin son derece yüksek olması beklenmektedir. BC Place Vancouver'da bu karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

BC Place hakkında bilmeniz gereken her şey

Turnuva için resmi olarak BC Place Vancouver olarak belirlenen Vancouver'daki bu mekan, Batı Kanada'nın önde gelen spor destinasyonudur.

Britanya Kolombiyası'nın Vancouver şehir merkezinin kalbinde yer alan bu mekan, sahanın üzerinde asılı duran ve Kuzey Amerika'nın en büyük ikinci 4K video ekranı ile dünyaca ünlüdür. Bu ekran, her taraftarın tekrarları ve canlı aksiyonu net bir şekilde izlemesini sağlar.

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 54.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek.