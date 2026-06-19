İsviçre - Kanada 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - Grp. B BC Place Vancouver

İsviçre - Kanada maçı 24 Haziran 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 19:00 GMT'de başlayacak.

Dünya Kupası B Grubu'nda durum nasıl?

İsviçre, Katar ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya pek de etkileyici olmayan bir başlangıç yaptı, ancak Bosna'ya karşı 4-1'lik galibiyetle üstün bir performans sergiledi. 20 yaşındaki Johan Manzambi, oyuna sonradan girerek iki gol atarak yıldızlaştı; bir başka yedek oyuncu olan Ruben Vargas da kaptan Granit Xhaka gibi gol listesine adını yazdırdı.

FIFA sıralamasında 30. sırada yer alan ortak ev sahibi Kanada, turnuvaya Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kalarak başladı ve ardından 9 kişi kalan Katar'ı 6-0'lık ezici bir skorla mağlup etti. Bayern Münih'ten Alphonso Davies, Kanada'nın açılış maçını kaçırmış ve bu maçta yedek kulübesinde yer almıştı. Bu iki takım, muhtemelen B Grubu'nun zirvesi için kıyasıya bir mücadele verecek.

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İsviçre'nin Kanada Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas.

Kanada'nın İsviçre Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Crepeau; Johnson, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi.

İsviçre'nin kilit oyuncuları ve teknik direktörün yaklaşımı

51 yaşındaki Murat Yakin, İsviçre milli takımının başına geçmiştir ve memleketi İsviçre'de kulüp teknik direktörlüğü konusunda hatırı sayılır bir deneyime sahiptir. Kaptan Granit Xhaka, bu sezon Sunderland'da parladı ve takımın Premier Lig'e geri döndüğü ilk sezonunda, ligde kalmayı rahat bir şekilde garantilemesini sağladı. Eski Arsenal ve Leverkusen oyuncusu, takımın belkemiği konumunda ve takımı, beklenmedik bir şekilde gelecek sezon Avrupa Ligi'ne taşıdı. Bu, Xhaka'nın dördüncü Dünya Kupası katılımı olacak.

Kaleci Yann Sommer ve stoper Manuel Akanji savunmanın belkemiğini oluştururken, Breel Embolo ise hücumda öngörülemez bir unsur olarak öne çıkıyor. İsviçre, FIFA Dünya Kupası’na 13 kez katılma hakkı kazandı. 2006 yılında, tarihte Dünya Kupası’ndan tek bir gol bile yemeden elenen tek takım olma gibi tartışmalı bir “onur”a sahip oldu.

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Kanada’nın kilit oyuncuları ve teknik yaklaşım

Eskiden Leeds United'da görev yapan Kanada teknik direktörü Jesse Marsch, Mayıs ayında PSG ile oynanan heyecan verici Şampiyonlar Ligi yarı final maçında uzun süren sakatlık döneminden yeni dönen Bayern Münih'in sol bek oyuncusu Alphonso Davies'in kalitesine ve tecrübesine büyük ölçüde güvenecek. Ayrıca Sassuolo'nun orta saha oyuncusu Ismael Kone ve Juventus'un forveti Jonathan David'e de dikkat etmek gerekiyor.

Kanada Erkek Milli Takımı, tarihindeki üç kez, yani 1986, 2022 ve şimdi de 2026'da FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Davies, 2022'de Hırvatistan ile oynanan maçta ülkenin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü attı. Şu anda 52 yaşında olan teknik direktör Marsch, 90'lı ve 2000'li yıllarda ABD MLS'de 14 sezon forma giydiği parlak bir futbol kariyerine sahiptir. Ayrıca ABD Erkek Milli Takımı'nda iki kez forma giymiştir.

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İsviçre'nin 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Defans oyuncuları: Manuel Akanji (Inter Milan), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).

Orta saha oyuncuları: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow, Ruben Vargas (ikisi de Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

Forvetler: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

Kanada'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Defans oyuncuları: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marsilya), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Münih), Alfie Jones (Middlesbrough).

Orta saha oyuncuları: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Forvetler: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

Takım haberleri ve kadrolar

İsviçre'nin teknik direktörü Murat Yakin'dir. Bu maç öncesinde herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi teyit edilmemiştir ve şu aşamada muhtemel ilk 11 kadrosu açıklanmamıştır. Maçın başlama saatine yaklaştıkça takım haberlerine yeni bilgiler eklenecektir.

Kanada'nın teknik direktörü Jesse Marsch'tır. İsviçre'de olduğu gibi, şu anda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi teyit edilmemiştir ve muhtemel ilk 11 kadrosu da açıklanmamıştır. Maç yaklaştıkça güncellemeler paylaşılacaktır.

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Form durumu

İsviçre, son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyetle karışık bir performans sergileyerek bu maça çıkıyor. En son 13 Haziran’da Dünya Kupası’nda Katar ile 1-1 berabere kaldılar; bu maçta üstünlük kurmuşlardı ancak 94. dakikada bir kendi kalesine gol yediler. Turnuva öncesinde, 6 Haziran'da Avustralya ile 1-1 berabere kalmış ve 31 Mayıs'ta Ürdün'ü 4-1 mağlup etmişti. Mart ayında Norveç ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Almanya'ya 3-4 yenilmiş ve bu sonuç, savunmadaki bazı zayıflıklarını ortaya çıkarmıştı. İsviçre, bu beş maçta altı gol atıp yedi gol yedi.

Kanada da son dönemde benzer şekilde istikrarsız bir performans sergiledi: son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. En son 12 Haziran'da Dünya Kupası'nda Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kaldı. Bundan önce, 5 Haziran'da İrlanda ile 1-1 berabere kalmış, 2 Haziran'da ise Özbekistan'ı 2-0 mağlup etmişti. Nisan ayında Tunus ile golsüz berabere kaldılar; bunu Mart ayında İzlanda ile 2-2 berabere kaldıkları maç izlemişti. Kanada, bu beş maçlık seride altı gol attı ve dört gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

SUI Son maç CAN 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet İsviçre 1 - 3 Kanada 1 Gol sayısı 3 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Bu iki ülke arasındaki kafa kafaya rekora ilişkin mevcut veriler son derece sınırlıdır; kayıtlarda sadece bir karşılaşma bulunmaktadır. Bu karşılaşma, 15 Mayıs 2002'de oynanan bir dostluk maçıydı ve Kanada, İsviçre deplasmanında 3-1 galip gelmişti. Vancouver'daki maç, iki takım arasında kayıtlara geçen ikinci karşılaşma olacak.

Puan Durumu

B Grubu’nda, son maçlar öncesinde İsviçre şu anda birinci, Kanada ise ikinci sırada yer alıyor.