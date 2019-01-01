İsviçre - İrlanda maçı ne zaman, hangi kanalda?
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda İsviçre, sahasında grup zirvesinde yer alan İrlanda'y konuk edecek.
8 puanla 3. sırada yer alan İsviçre'nin, 12 puanla lider olan İrlanda'dan 1 maç eksiği bulunuyor.
Ev sahibi ekip, son olarak Danimarka ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.
İrlanda ise deplasmanda Gürcistan ile 0-0 berabere kalmıştı.
İsviçre - İrlanda maçı hangi kanalda?
15 Ekim Salı günü oynanacak İsviçre - İrlanda maçı TSİ 21:45'te başlayacak. Bu karşılaşmayı internet üzerinden yayın yapan S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.