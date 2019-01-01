İsviçre - İrlanda maçı ne zaman, hangi kanalda?

EURO 2020 Elemeleri D Grubu’nda İsviçre ile İrlanda karşı karşıya gelecek. Peki maç hangi kanalda?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda İsviçre, sahasında grup zirvesinde yer alan İrlanda'y konuk edecek.

8 puanla 3. sırada yer alan İsviçre'nin, 12 puanla lider olan İrlanda'dan 1 maç eksiği bulunuyor.

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Ev sahibi ekip, son olarak ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

İrlanda ise deplasmanda Gürcistan ile 0-0 berabere kalmıştı.

İsviçre - İrlanda maçı hangi kanalda?

15 Ekim Salı günü oynanacak İsviçre - İrlanda maçı TSİ 21:45'te başlayacak. Bu karşılaşmayı internet üzerinden yayın yapan S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.