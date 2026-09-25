Breel Embolo, İsviçre kadrosundan derhal çıkarıldı. İsviçre Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre forvet oyuncusu, tıpkı Granit Xhaka gibi COVID-19 aşı sertifikasını sahteledi.

Geçen hafta İsviçre’de gündemin en büyük konusu buydu. Sunderland kaptanı Xhaka, Luzern’de bir doktordan aşı olmadığı halde COVID-19’a karşı aşılandığını gösteren sahte bir sertifika almıştı.

Orta saha oyuncusu bunu daha sonra bir Alman haber ajansına da doğruladı. Derhal İsviçre kadrosundan çıkarıldı ve gelecek hafta İsviçre makamları tarafından sorgulanacak.

Şimdi İsviçre Federasyonu, Embolo’nun da sertifikayı sahtelemekten suçlu olduğunu açıkladı. Bu nedenle o da derhal antrenman kampından ayrıldı. Embolo’nun da İsviçre makamları tarafından ceza soruşturmasına tabi tutulup tutulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Golcü oyuncunun yokluğu kadroda hissedilecek, çünkü milli takım formasıyla 82 maçta 26 gol attı.

İsviçre bu milli maç döneminde sırasıyla Kuzey Makedonya, İskoçya, Slovenya ve ardından yeniden Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.



