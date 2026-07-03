İsviçre, Cezayir karşısında şaşırtıcı derecede az zorluk yaşadı ve son 16 turuna yükseldi

İsviçre, Cezayir’i mağlup ederek Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi. Teknik direktör Murat Yakin’in takımı, Breel Embolo ve Dan Ndoye’nin golleriyle 2-0 galip geldi ve bir sonraki turda Vancouver’da Kolombiya ya da Gana ile karşılaşacak.

Cezayir, maç öncesinde hafif favori olarak görülen İsviçre karşısında maçın ilk dakikalarında taktiksel olarak iyi bir performans sergiledi. Buna rağmen, 10. dakikada İsviçre'nin gol atmasını engelleyemedi.

Premier League’e transfer olacağı söylenen İsviçre’nin en önemli oyuncusu Johan Manzambi, rakibini geçerek tam zamanında ortaladı. Onun alçak ortası, yakın mesafeden topu ağlara gönderen Embolo için tam isabetli oldu: 1-0.

Böylece İsviçre, maçın erken dakikalarında istediğini elde ederken, Cezayir uzun süre geride kaldı. Vladimir Petkovic’in takımı, hücumda uzun süre etkisiz kaldı. Cezayir, ancak devre arasına az kala birkaç kez tehlikeli oldu, ancak Farès Chaïbi ve İbrahim Maza’nın şutları sonuç vermedi.

İkinci yarı başlar başlamaz İsviçre, Cezayir’e tam bir darbe indirdi. Cezayirliler topu iki kez de İsviçreli bir oyuncuya kolayca kaptırdı ve ikinci seferde bu hata ölümcül oldu. Ndoye rahatça şut çekme fırsatı buldu ve topu uzak köşeye ustaca yerleştirdi: 2-0.

Bununla birlikte maçtaki gerilim de büyük ölçüde anında ortadan kalktı. Riyad Mahrez’in bir şutu dışında Cezayir, sağlam İsviçre savunması karşısında uzun süre hücumda etkisiz kaldı. Feyenoord’lu Anis Hadj Moussa’nın oyuna girmesi de Cezayir için pek bir şey değiştirmedi.

Maçın son dakikalarında, sahayı domine eden İsviçreli oyuncular, kendilerine sunulan birçok gol fırsatını değerlendiremedi. Özellikle Fabian Rieder, kaçırdığı o fırsat yüzünden bir süre daha uykusundan irkilerek uyanacaktır. FC Augsburg’dan oyuna sonradan giren oyuncu, boş kaleye doğru gelen topu topuğuyla vurdu ve Luca Zidane’ın kurtarış yapmasına neden oldu.