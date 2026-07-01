Dünya Kupası - World Cup Final Stage BC Place Vancouver

İsviçre - Cezayir maçı, 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 23:00 EST'de ve 4 Temmuz'un erken saatlerinde saat 04:00 GMT'de başlayacak.

İsviçre - Cezayir Dünya Kupası son 32 turu ön izlemesi

İsviçre, Vancouver'da Cezayir ile karşılaşacağı maçta, Cezayir'in Dünya Kupası'nda ikinci kez 16 turuna yükselme hayallerini suya düşürmeye çalışacak.

İsviçre, işini düzgün ve fazla gürültü patırtı çıkarmadan hallederek 7 puanla B Grubu'nu lider tamamladı. Cezayir ise son maç gününde Avusturya ile oynadığı dramatik 3-3 beraberliğin ardından J Grubu'nu üçüncü sırada tamamladı. Bu maçın galibi, son 16 turunda Gana veya Kolombiya ile karşılaşacak.

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İsviçre ve Cezayir'in şimdiye kadarki performansı

İsviçre ve Cezayir için fırsat kapıyı çalıyor. Her iki takım da çeyrek finale yükselme şansını yüksek görüyor; zira bu aşamada ilk kez FIFA sıralamasında ilk 10’da yer alan bir takımla karşılaşacaklar. Ancak öncelikle Vancouver’da halledilmesi gereken bir iş var.

İsviçre, ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada'nın da yer aldığı grupta etkileyici bir performans sergiledi ve son grup maçında rakibini mağlup ederek üstünlüğünü ortaya koydu. Murat Yakin yönetimindeki İsviçre, son dokuz maçında yenilgi yüzü görmedi; son 10 resmi maçındaki tek mağlubiyeti, Euro 2024 şampiyonu İspanya'ya karşı 3-2'lik yenilgiydi.

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Cezayir'in Avusturya ile oynadığı 3-3'lük gerçeküstü beraberlik, önemsiz bir maç olarak görülüyordu, ancak turnuvanın şu ana kadarki en dramatik maçlarından biri oldu. Vladimic Petkovic yönetimindeki Cezayir, son yedi maçında sadece bir kez, grup aşamasında Arjantin'e karşı mağlup oldu.

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Xhaka ve Mahrez, Altın “Eski Oyuncular”

Takımlarının sadık kaptanları Granit Xhaka ve Riyad Mahrez, kariyerlerinin son dönemlerine yaklaşıyor olsa da, her ikisi de ülkelerinin umutları için hâlâ kilit öneme sahip. Sunderland'da forma giyen Xhaka'nın yaz transferi için Chelsea ile görüşmelerde olduğu bildiriliyor; bu da 33 yaşındaki oyuncunun elit seviyede kariyerinin henüz sona ermediğini gösteriyor. 35 yaşındaki Mahrez, kariyerinde iki yıl daha ileride olsa da, özellikle Mohamed El Amine Amoura’nın bu maçta forma giymesi ciddi bir soru işareti olduğu göz önüne alındığında, “Çöl Tilkileri” için hâlâ kilit bir isim olmaya devam ediyor. Mahrez, Avusturyalılara karşı attığı iki golle tam da zamanında golcü kimliğini yeniden ortaya koydu; Houssem Aouar ise orta sahada daha geride oynadığı yeni rolüyle her iki golün de asistini yaptı.

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Muhtemel İlk 11'ler

İsviçre (4-2-3-1)

Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Sow, Manzambi, Vargas; Embolo.

Cezayir (4-2-3-1)

Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Aouar, Bentaleb; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri.

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Önemli istatistikler ve tehlikeli oyuncular

İsviçre, tüm turnuvalarda oynadığı son 14 maçın sadece birinde birden fazla gol yedi.

Her iki takım da grup aşamasında tek bir maçta bile kalesini gole kapatamadı.

Bu, iki takımın tarihindeki üçüncü karşılaşması olacak. Cezayir, Kasım 1983'te 2-1, Mayıs 1986'da ise 2-0 yenilmişti.

İsviçre'nin 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Defans: Manuel Akanji (Inter Milan), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).

Orta saha oyuncuları: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow, Ruben Vargas (ikisi de Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

Forvetler: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

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Cezayir'in 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)

Defans oyuncuları: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys Bern), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)

Orta saha oyuncuları: Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)

Forvetler: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Gyori ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marsilya), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

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Takım haberleri ve kadrolar

İsviçre'nin teknik direktörü Murat Yakin'dir. Maç öncesinde herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi teyit edilmemiştir ve şu aşamada muhtemel kadro açıklanmamıştır. Maçın başlama saatine yaklaştıkça takım haberlerine yeni bilgiler eklenecektir.

Cezayir milli takımı Vladimir Petkovic tarafından yönetiliyor. Herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi teyit edilmedi. 32'li tur maçı öncesinde yeni bilgiler geldikçe güncellemeler eklenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form durumu

İsviçre, son beş maçının üçünü kazandı, ikisinde berabere kaldı ve hiç yenilmedi. En son 24 Haziran'da Kanada'yı 2-1 mağlup ettiler; Ruben Vargas ve Johan Manzambi golleri attı. Grup aşamasının başlarında, 18 Haziran'da Bosna-Hersek'i 4-1 mağlup ettiler. Kaybettikleri tek puanlar, Katar ile 1-1 berabere kaldıkları maç ve turnuva öncesi hazırlık maçında Avustralya ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan geldi. Bu beş maçta İsviçre 13 gol attı ve 5 gol yedi.

Karşılaşma İstatistikleri

İsviçre ile Cezayir arasındaki son karşılaşmalara ilişkin karşılaştırmalı veriler mevcut değildir. Vancouver'daki BC Place'de oynanacak bu son 32 turu maçı, iki takım arasındaki kayıtlı en güncel veriyi temsil etmektedir.

Puan Durumu

İsviçre, B Grubu'nu birinci sırada tamamladı. Cezayir ise J Grubu'ndan üçüncü sırada tur atladı.