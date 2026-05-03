İsviçre, Bulgaristan ve muhtemelen Macaristan'da çok sıra dışı ulusal şampiyonlar var

FC Thun, Pazar günü İsviçre şampiyonluğunu kazandı. FC Basel'e karşı alınan yenilginin ertesi günü, rakibi Sankt Gallen'in mağlup olmasıyla bayraklar yine dalgalanabildi. Bulgaristan'da Ludogorets Razgrad'ın hakimiyeti sona erdi. On dört şampiyonluğun ardından, Cumartesi günü Levski Sofya şampiyon oldu.

İsviçre

FC Thun, geçen sezon İsviçre'nin en üst ligine yükseldi, bu da kulübün başarısını daha da özel kılıyor. Teknik direktör Mauro Lustrinelli'nin takımı harika bir sezon geçirdi ve bu hafta öncesinde Sankt Gallen'e karşı dokuz puanlık bir avantaj elde etmişti.

Sankt Gallen'in FC Sion'a yenilmesi sayesinde Thun, 127 yıllık tarihinde ilk kez İsviçre'nin en iyisi unvanını elde etti. Thun, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci ön eleme turuna yükseldi.

Bu sezon öncesinde, Thun'un en iyi performansı 2004/05 sezonunda elde ettiği ikincilikti. Kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş ve şu anki golcü teknik direktör Lustrinelli'ye rağmen iki kez galip gelen Ajax ile iki kez karşılaşmıştı (2-4, 2-0).

Bulgaristan

Bulgaristan'da Ludogorets'in eşi benzeri görülmemiş hegemonyası sona erdi. Razgrad kulübü 2011'de Bulgaristan'ın en üst ligine yükseldi ve o zamandan beri her yıl şampiyon oldu, ta ki bu yıla kadar.

Sezonun başlarında Conference League ön eleme turunda AZ'ye elenen Levski, 2009'dan bu yana ilk kez ve tarihindeki 28. kez şampiyon oldu.

Levski, şampiyonluğu garantilemek için bir puana ihtiyaç duyuyordu, ancak Georgi Asparuhov Stadyumu'nda CSKA 1948 Sofia'yı konuk ettiği maçta tam puan aldı. Marko Dugandzic skoru 1-0'a belirledi ve Levski'yi önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk ön eleme turunda göreceğiz.

Macaristan

Macaristan'da şampiyonluk yarışı hâlâ tüm hızıyla devam ediyor, ancak son bir hafta kala dört kez şampiyon olan ETO FC'nin şampiyonluğu kazanma ihtimali oldukça yüksek. Győr kulübü, şampiyonluk için en büyük favori olarak gösterilen ve Robbie Keane'in çalıştırdığı Ferencváros'un bir puan önünde yer alıyor.

ETO, 16 Mayıs'ta Macaristan liginin son haftasında, sekizinci sırada yer alan ve artık hiçbir şey için mücadele etmeyen Kisvárda ile karşılaşacak. Macaristan şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'nin ilk ön eleme turuna katılmaya hak kazanacak.

ETO, en son 2013 yılında Macaristan şampiyonu olmuştu. Ferencváros son yedi yıldır şampiyon olmuştu, ancak son haftada büyük rakibi ETO'ya tamamen bağımlı durumda.



