İsviçre - Bosna-Hersek maçı sırasında NOS yorumcusu tamamen yanıldı: izleyiciler kitlesel olarak tepki gösterdi

NOS’tan bir yorumcu yine izleyiciler üzerinde pek iyi bir izlenim bırakamadı. Dünya Kupası B Grubu’nda İsviçre ile Bosna-Hersek arasında oynanan maç sırasında bu kez Frank Wielaard ciddi bir hata yaptı. Daha önce de Philip Kooke ve Jan Roelfs, Dünya Kupası maçları sırasında göze batan hatalar yaparak izleyicilerde büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

Maçın 56. dakikasında, Bosnalı kaleci Nikola Vasilj'in topu kendi kalesine dokundurmasının ardından İsviçre'ye bir köşe vuruşu verildi.

Ancak hakem João Pinheiro, Dan Ndoye’nin Bosna kalesine ters vuruş yapmadan önce ofsayt pozisyonunda olduğunu gerekçe göstererek bu kararı geri aldı.

Bu an, yorumcu için gözle görülür şekilde çok hızlı geçti; yorumcu bir süre boyunca takımların su molası için kenara çağrıldığını iddia etti. Bu hata izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

“Bu yorumcu yine dikkatini vermiyor,” şeklinde sıkça okunan bir yorum var. “NOS yorumcusu, su molasının 55. dakikada olduğunu sanıyor,” diye yazan bir başkası da var.



































