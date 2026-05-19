İsviçre - Bosna Hersek maç biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, SoFi Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

İşte Dünya Kupası'nda İsviçre - Bosna maçını tam olarak nasıl izleyebileceğiniz

2026 Dünya Kupası B Grubu'nun 2. maç gününde İsviçre, Bosna-Hersek ile karşı karşıya gelecek. Maç, 18 Haziran'da Kaliforniya'da oynanacak. Maçın başlama saati 23:00 EST.

GOAL, nereden satın alınabileceği, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili temel bilgiler dahil olmak üzere İsviçre - Bosna ve Hersek maçı biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda İsviçre - Bosna ve Hersek maçı ne zaman oynanacak?

İsviçre'nin 2026 Dünya Kupası Grup Maçları

Tarih

Maç (başlama saati)

Mekan

Biletler

13 Haziran 2026

Katar - İsviçre

Levi's Stadyumu, Santa Clara, ABD

Bilet

18 Haziran 2026

İsviçre - Bosna Hersek

SoFi Stadyumu, Inglewood, ABD

Bilet

24 Haziran 2026

İsviçre - Kanada

BC Place, Vancouver, Kanada

Bilet

Bosna Hersek 2026 Dünya Kupası Grup Maçları

12 Haziran 2026

Kanada - Bosna Hersek

BMO Field, Toronto, Kanada

Bilet

18 Haziran 2026

İsviçre - Bosna Hersek

SoFi Stadyumu, Inglewood, ABD

Bilet

24 Haziran 2026

Bosna-Hersek - Katar

Lumen Field, Seattle, ABD

Bilet

İsviçre - Bosna biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

İsviçre - Bosna biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza göre büyük ölçüde değişebilir.

Kaliforniya'daki İsviçre - Bosna maçında, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en büyük cazibe kaynağıdır. Ev sahibi ülke, grubun kaderini belirleyecek final maçına çıkarken, talebin açılış turunun en yüksek seviyelerinde olması bekleniyor.

Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 400 ila 550 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyatların dağılımı şu şekildedir:

  • Kategori 3 (Üst Sınıf): 400 $ - 750 $
  • Kategori 2 (Orta Seviye): 800 $ - 1.300 $
  • Kategori 1 (Alt Kademe/Yan Hat): 1.500 $ - 3.500 $
  • Konukseverlik/VIP: 4.000 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Kaliforniya, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezi olduğu için, yerel talebin son derece yüksek olması beklenmektedir. Bu yüksek riskli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

İsviçre - Bosna kafa kafaya rekoru

SUI

Son maç

BIH

0

Galibiyetler

0

Beraberlikler

1

Galibiyet

0

Gol sayısı

2
2,5 gol üzeri maçlar
0/1
Her iki takım da gol attı
0/1

İsviçre - Bosna maçı nerede oynanacak?

İsviçre - Bosna Hersek maçı, Kaliforniya'nın Inglewood kentindeki SoFi Stadyumu'nda oynanacak.

Los Angeles Stadyumu, modern mühendisliğin bir harikası ve Hollywood Park eğlence kompleksinin merkezidir.

Kaliforniya’nın Inglewood kentinde yer alan bu stadyum, türünün ilk kapalı-açık stadyumu olup, seyircileri hava koşullarından korurken sahaya doğal ışığın dolmasını sağlayan sofistike bir ETFE kanopiye sahiptir. Tesis, sahanın üzerinde asılı duran ve her taraftarın maçtaki aksiyonu kristal netliğinde izlemesini sağlayan, çift taraflı, 360 derecelik bir 4K video ekranı olan Samsung Infinity Screen ile dünya çapında tanınmaktadır.

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 70.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek. Geniş alana yayılmasına rağmen, mimari tasarım, taraftarları sahaya daha yakın konumlandıran derin bir koltuk düzenine sahiptir ve turnuvanın en önemli maçları için heyecan verici ve samimi bir atmosfer yaratır.