İsviçre, altın değerindeki oyuncu değişiklikleri sayesinde Dünya Kupası’nda eleme turuna çıkmayı neredeyse garantiledi

İsviçre, bu Dünya Kupası’ndaki ilk galibiyetini elde etti. Los Angeles’ta Bosna-Hersek’i Johan Manzambi’nin (iki gol), Rubén Vargas ve Granit Xhaka’nın golleriyle 4-1 mağlup etti. Ermin Mahmic ise tek bir golle karşılık verdi. Bosna-Hersek, Tarik Muharemovic’in gördüğü kırmızı kart nedeniyle maçı 10 kişi tamamladı.

Her iki takım da bu Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarını 1-1 berabere tamamlamıştı. İsviçre, Katar ile; Bosna-Hersek ise Kanada ile karşılaşmıştı. Son bahsedilen maçın aksine, PSV'li Esmir Bajraktarevic Perşembe günü İsviçre karşısında yedek kulübesinde kaldı. Edin Dzeko (40) ise ilk 11'de yer aldı.

Vasat geçen ilk yarıda İsviçre, maçın büyük bir bölümünde daha iyi oynayan takımdı. Dan Ndoye, yan ağlara çarpan bir şut ve kaleci Nikola Vasilj’e doğru giden bir vuruşla iki kez tehlike yarattı. Daha sonra Remo Freuler, uzak mesafeden attığı şutu az farkla dışarıya gönderdi.

İlk yarı ilerledikçe Bosna-Hersek de biraz daha tehlikeli hale geldi. Ancak bu, gerçekten büyük fırsatlara yol açmadı.

İkinci yarıda da gol fırsatları uzun süre seyrek kaldı. Ndoye, Vasilj’in ustaca kurtardığı muhteşem bir ters vuruşla biraz heyecan yarattı. Sahanın diğer tarafında ise Gregor Kobel, Amar Dedic’in şutunu kurtardı.

Değişiklik umuduyla İsviçre milli takım teknik direktörü Murat Yakin, yirmi dakikalık sürede Manzambi ve Vargas’ı da sahaya sürmeye karar verdi. Ve tam da bu iki oyuncu üç golü kaydetti: Manzambi, havada seken topu tek vuruşta ağlara gönderdi (1-0) ve Vargas’ın alçak ortasını ağlara yönlendirdi (3-0), Vargas ise 2-0’lık skoru uzak köşeye gönderdi.

Bu goller arasında Muharemovic, hücuma çıkan Breel Embolo’yu düşürdüğü için doğrudan kırmızı kart gördü. Mahmic, seken topu güzel bir vuruşla ağlara göndererek skoru 3-1’e getirdi, ancak Amar Memic’in Djibril Sow’a yaptığı faulün ardından Xhaka penaltıdan golü atarak skoru 4-1’e getirdi.

Bu galibiyetle İsviçre, 4 puanla B Grubu’nun zirvesine yerleşirken, Bosna-Hersek ise 1 puanla grubun son sırasında yer aldı. Perşembe gecesi ile Cuma sabahı arasında Kanada ve Katar karşı karşıya gelecek.