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Romano CagliariGetty Images\
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İsviçre 21 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü: "Romano mu? Belki İtalya ile sadece bir maç oynar"

İsviçre

İsviçre U21 Teknik Direktörü Alex Frei, Rsi'ye, İsviçre yaş grubu milli takımlarındaki sürecin ardından İtalya'yı seçen Cagliari orta sahası Alessandro Romano hakkında konuştu. İsviçre'de konu çok tartışılmış olsa da teknik adam, orta saha oyuncusunun kararını Federasyon adına bir yenilgi olarak görmüyor: "Onun için çok şey yapıldı ama muhtemelen küçükken İsviçre formasıyla değil, İtalya formasıyla uyuyordu."


Teknik adam, Romano'nun tercihinin doğurabileceği sonuçlara da açıklık getirdi: "İtalya ile bir maç oynayıp ardından beş yıl boyunca bir daha çağrılmayabileceğinin farkında olmalı; İsviçre ile ise belki art arda yirmi maç oynardı."

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