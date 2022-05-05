İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'ten Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun'a: "Unutma, sadece bir Zlatan var"

Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun'un performansı son dönemde artarken yıldız futbolcuya olan övgüler de devam ediyor.

Serdar Dursun'un Fenerbahçe ön alanına yerleşmesiyle sarı lacivertli ekip gol yollarındaki sorununu kısmen çözmüştü. Bu durum da Serdar Dursun için türlü benzetmelere yol açmıştı.

Sarı lacivertli taraftarlar milli forveti Zlatan Ibrahimovic ve Cristiano Ronaldo'ya benzetirken yıllar öncesinde paylaşılan bir video sosyal medyada popüler oldu.

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in Serdar Dursun Almanya'da oynarken kendisine destek verdiği görüldü.

Milan forveti, paylaştığı videoda Serdar Dursun'u kopya Zlatan olarak tanımlıyor.

"Serdar Dursun, unutma sadece bir Zlatan var. Gerçek Zlatan'dan kopyasına selamlar.

Kendine iyi bak, desteğin için teşekkürler."

Gol krallığı için yarışıyor

Fenerbahçe'nin milli forveti, son olarak Gaziantep FK'ya attığı gol ile bu sezonki 14. golüne ulaştı ve gol krallığı için iddiasını sürdürdü.

Zirvede dört futbolcu yer alıyor. Rizespor'dan Pohjanpolo, Trabzonspor'dan Cornelius, Kasımpaşa'dan Umut Bozok ve Hatayspor'dan El Kaabi 14 gol ile krallık yarışında başı çekiyor. Bu da demek oluyor ki Serdar Dursun şu an için krallık yarışından sadece 2 gol uzaklıkta.

Serdar Dursun krallık için ise kulüp televizyonuna şunları söyledi:

"Yaklaşık 7-8 kişi var. Herkesin hedefi aynı. Son periyotta ben de dahil herkes gol krallığını kovalayacaktır. Takımım iyi oynarsa, ceza sahasına toplar gelirse, ben de oynarsam, sakatlık olmazsa gol kralı olmak isterim"

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