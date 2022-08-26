İsveçli santrafor Isak için 70 milyon euro ödeyen Newcastle kulüp transfer rekorunu kırdı

Newcastle, Real Sociedad'dan Alexander Isak'ı kulüp tarihinin en yüksek bonservisiyle kadrosuna kattı.

NELER YAŞANDI? 22 yaşındaki İsveçli santrafor Newcastle ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. La Liga'da 132 maçta 44 gol atan Isak, Newcastle'da hücumun merkezindeki isim olacak.

HANGİ FORMAYI GİYECEK? Üç yıldır İspanya'da top koşturan Isak, İsveç milli takımını da 37 kez temsil etti. Genç oyuncu St James' Park'ta geçmişte David Ginola, Temur Ketsbaia, Charles N’Zogbia gibi isimlerin terlettiği 14 numaralı formayı sırtına geçirecek.

NE SÖYLEDİ? Isak kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Transfer gerçekleştiği için mutluyum. Benim için çok ama çok büyük bir karardı, ama kararımdan memnunum."

"Newcastle her oyuncunun forma giymek isteyeceği, harika taraftarlara sahip, büyük ve köklü bir kulüp. Taraftarlar ve kulübün bana sunduğu proje buraya gelmemin en önemli sebepleriydi. Sistemini bildiğiniz bir takıma gitmek istersiniz. Newcastle göze hoş gelen futbol oynuyor. Ben de bunun bir parçası olmak istedim."

ÜÇ FOTOĞRAFTA ISAK:

Getty Images

Getty

Getty Images

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? İsveç adına 37 maçta dokuz gol atan Isak, 2017'de, 17 yaşındayken hazırlık maçında Slovakya filelerini havalandırarak ülke tarihinin en genç golcüsü olmuştu.

ISAK'I NELER BEKLİYOR? Teknik direktör Eddie Howe şans verdiği takdirde, Isak Newcastle formasıyla ilk maçına Pazar günü Wolves karşısında çıkacak. Bu maçı kenardan izlediği takdirde bir sonraki şansını 31 Ağustos'ta Liverpool'a karşı yakalayacak.