İsveçli Johansson, 40 yaşındaki Ibrahimovic'in performansını hayranlıkla izliyor: "Bu mümkün olmamalı"

Bir dönem İsveç milli takımının formasını giyen Jakob Johansson, Zlatan Ibrahimovic'in hala bir 'süperyıldız' olduğunu düşünüyor.

40 yaşındaki forvetin ilerleyen yaşına rağmen böylesine yüksek bir standart yakalaması Johansson'u oldukça şaşırtmış.

İsveç tarihinin en golcü oyuncusu olan Ibrahimovic, Milan'daki ikinci döneminde de gollerine ara vermeden devam ediyor.

Ne söyledi?

Johansson, Ibrahimovic'in 2016'daki milli takımı bırakma kararına dek üç yıl boyunca yıldız forvetle birlikte top koşturmuştu.

Geçen yıl Mart ayında milli takıma döneceğini açıklayan Ibrahimovic, İsveç'in Dünya Kupası elemelerinde Gürcistan ve İspanya ile oynadığı maçlarda sahada yer almıştı.

AEK, Rennes ve Göteborg formaları giyen ve geçen yaz futbola veda eden Johansson, FIFA'nın resmi sitesine konuştu.

"Zlatan'ı anlatmaya gerek yok. O 20 yıldır bir süperyıldız, hala bu kadar iyi olması inanılmaz."

"Bu mümkün olmamalı. Son dönemde sakatlıklarla boğuştu, ama hepimiz Zlatan'ı tanıyoruz. O sahadayken her şey mümkündür. Tam da bu yüzden bir süperyıldız."

40 yaşında Zlatan kadar esnek olmak 😳🥋 pic.twitter.com/NXaLUXePD8 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 13, 2022

Ibrahimovic bu sezon neler yaptı?

Ibrahimovic, 2021/22 sezonunda sakatlık sorunları nedeniyle toplam 15 maç kaçırdı.

Buna rağmen 21 maçta sekiz gol kaydeden İsveçli golcü, aşil tendonundaki problem nedeniyle iki ay sahalardan uzak kaldıktan sonra bu ay başında formasına kavuşmuştu.

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Milan, Ibrahimovic'in dönüşüyle büyük güç kazanabilir.

Napoli maçında son anlarda oyuna giren, Empoli maçında ise yedi dakika sahada kalan Ibrahimovic'in hafta sonu Cagliari karşısında daha fazla süre alması bekleniyor.

40 yaşındaki yıldızın İsveç'in 24 Mart'ta Çek Cumhuriyeti ile oynayacağı Dünya Kupası elemeleri playoff mücadelesinde sahada olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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