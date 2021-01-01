İsveç'e Euro 2020 öncesi büyük şok: Zlatan Ibrahimovic turnuvada yok!

İsveç futbol tarihinin en önemli ismi olan Zlatan Ibrahimovic, yaşadığı sakatlık nedeniyle Euro 2020'de forma giyemeyecek.

Euro 2020 öncesinde daha önce veda ettiği milli takıma dönerek tüm futbolseverleri heyecanlandıran Zlatan Ibrahimovic, sakatlığından ötürü şampiyonada yer alamayacak. Formasını giydiği Milan'ın eski takımı Juventus'u deplasmanda sol dizinden sakatlanan Ibrahimovic, şampiyonayı kaçıracağını İsveç teknik heyetine de bildirdi.

Jan Andersson ne söyledi?

39 yaşındaki oyuncunun sakatlığının ameliyat olmadan altı haftada geçecek bir sakatlık olduğu kaydedilirken, bu durumun turnuvada yer almasını engelleyecek. İsveç Teknik Direktörü Jan Andersson da yaşanan bu gelişmeyi doğrularken, Ibrahimovic ile konuştuğunu ve yola efsane oyuncu olmadan devam etmeleri gerektiğini söyledi:

"Bugün Zlatan ile konuştum ve sakatlığının Euro 2020'ye katılmasına engel olacağını söyledi. Elbette üzücü bir durum. Hem onun için hem de bizim için. Umarım sahalara en kısa sürede döner."

Grup maçlarını kaçıracaktı

Eklemlerinde kıkırdak problemi yaşayan Ibrahimovic'in sakatlığının çok önemli olmadığı ve ABD'li doktor Volker Musahi'nin yaptığı kontrollerin ardından ameliyata gerek duyulmadığı öğrenildi. Milan'ın basın sorumlusu Nicolo Pozzi de İsveç'in Sport Expressen gazetesine yaptığı açıklamada kararın Ibrahimovic'e ait olduğunu söyledi. Ibrahimovic turnuva kadrosuna dahil edilecek olsaydı, İsveç'in grup maçlarının tamamını kaçıracaktı.

Bu sezon forma giydiği 27 lig karşılaşmada rakip fileleri 17 kez sarsan ve ilerleyen yaşına Avrupa'nın en etkili santrforlarından biri olmayı sürdüren Ibrahimovic, Dünya Kupası Elemeleri'nde İsveç adına iki maçta forma giymiş ve takımının gol yemediği Gürcistan ile Kosova karşılaşmalarında iki asist yapmıştı.

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