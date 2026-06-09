İsveç - Tunus 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

İsveç - Tunus maçı 15 Haziran 2026 tarihinde saat 03:00 GMT ve 23:00 EST'de (14 Haziran) başlayacak.

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İsveç - Tunus: Maç bağlamı

Monterrey’deki maç, turnuvanın en rekabetçi gruplarından birinde güçlü bir başlangıç yapmaya kararlı iki takım için büyük önem taşıyor. Ülkesinde artan beklentiler karşısında İsveç teknik direktörü Graham Potter, Alexander Isak ve Viktor Gyökeres’in önderlik ettiği etkili hücum hattıyla, akıcı ve modern taktik yaklaşımının futbolun en büyük sahnesinde de başarılı olabileceğini kanıtlamaya çalışacak. Karşılarında ise Sabri Lamouchi'nin liderliğindeki disiplinli ve dirençli Tunus takımı duruyor. Pragmatik yapısı sayesinde Kartaca Kartalları'nı aşmak son derece zor; takım, yorulmak bilmeyen bir çalışma ahlakıyla rakiplerini çileden çıkararak cezalandırıyor. Dünya standartlarında tesisleri ve muhteşem dağ manzarasıyla etkileyici Estadio Monterrey (Estadio BBVA) stadyumunda oynanacak bu karşılaşma, açılış turunun en dikkat çekici maçlarından biri olacağa benziyor.

Grup F'de Hollanda ve Japonya gibi zorlu rakipler de yer aldığı için, iki takım da başlangıçta tökezlemeyi göze alamaz. İsveç, bu maçı dünya elitleri arasındaki itibarını pekiştirmek, 1958 ve 1994 turnuvalarındaki efsanevi başarılarını tekrarlama yolunda bir adım daha atmak ve yeni İngiliz teknik direktörünün yönetiminde kaydettiği hızlı ilerlemeyi sergilemek için bir fırsat olarak görecek. Tunus ise bu neslin nihayet tarihsel engelleri aşıp, tarihinde ilk kez grup aşamasını geçebileceğini kanıtlamak için sabırsızlanıyor. Meksika'da ışıklar parıldarken, Dünya Kupası açılış maçının yoğunluğu ve baskısını görmezden gelmek imkansız olacak. Taktiksel disiplin, kadro yönetimi ve zorlu Kuzey Amerika yaz sıcağıyla başa çıkma yeteneği, değerli bir açılış galibiyetini kimin alacağını belirlemede muhtemelen belirleyici bir rol oynayacak.

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İsveç'in dramatik kaçışı

İsveç'in turnuvaya giden yolu adeta bir rollercoaster gibiydi ve taraftarlarının sinirlerini sonuna kadar zorladı. Jon Dahl Tomasson yönetimindeki felaketle sonuçlanan ilk aşamada Blågult, açılış maçlarından sadece bir puan toplayarak grubunun en altına düştü. Kampanyayı kurtarmak için çaresiz kalan federasyon, Graham Potter'ı atadı ve Potter, batmakta olan gemiyi önceki UEFA Uluslar Ligi başarılarının sağladığı güvenlik ağına yönlendirdi.

Bu arka kapı girişi, İsveç'e yüksek riskli kıtasal play-off'larda bir can simidi oldu ve burada nihayet viteslerini yükseltmeyi başardılar. Elektrik gibi bir forvet hattının öncülüğünde Viktor Gyökeres, play-off açılış maçında tek başına muhteşem bir hat-trick yaparak Ukrayna'yı paramparça etti. Polonya'ya karşı oynanan sinirleri yıpratan son engelde, bu soğukkanlı forvet kaotik geçen 3-2'lik galibiyette bir kez daha gol attı ve İsveç'in Kuzey Amerika'ya gitmesini sağlayan muhteşem bir kurtarma görevini tamamladı.

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Tunus'un tarihi savunma dersi

İsveç son dakikalardaki dramlara ve patlayıcı hücum gücüne güvenirken, Kartaca Kartalları mutlak ve sarsılmaz bir disiplinle tanımlanan bir eleme kampanyası yürüttü. CAF elemelerinin tehlikeli ve fiziksel olarak zorlu ortamında yol alan Tunus, bölgesel rakiplerini tamamen demoralize eden aşılmaz bir kale inşa etti.

Kıtada gerçekleştirdikleri tarihi yürüyüşün temelini, futbol tarihine yeni sayfalar yazan son derece sıkı bir organizasyon oluşturuyordu. Titiz bir taktiksel yönlendirme altında Tunus, futbol tarihinde bir Dünya Kupası eleme turunu tek bir gol bile yemeden tamamlayan ilk ülke oldu. Kararlı bir savunma hattıyla sağlam bir temel oluşturan ve yaratıcı oyun kurucu Hannibal Mejbri'nin yönlendirdiği takım, hafta hafta rakiplerini boğdu. Bu tarihi savunma başarısını kontrataklardaki klinik verimlilikle birleştiren Tunus, grubunda rahatlıkla birinci sırayı garantiledi ve kusursuz bir savunma planıyla büyük sahneye çıkma hakkını elde etti.

İsveç - Tunus takım haberleri

İsveç takım haberleri

İsveç teknik direktörü Graham Potter, Avrupa play-off'larında çılgın ama sonuçta başarılı bir kurtarma görevinin ardından, sağlam ve son derece motive olmuş 26 kişilik bir kadrodan seçim yapma lüksüne sahip. Meksika'daki kampın atmosferi son derece olumlu ve İngiliz teknik direktörün taktiksel geçişi tamamlanmış görünüyor. Blågult için en önemli destek, yıkıcı hücum ikilisinin sağlık durumunun iyi olması; bu da Avrupa'nın en korkulan forvet ikilisinin dünya sahnesinde sergilemeye hazır olduğu anlamına geliyor.

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Viktor Gyökeres, eleme maçlarındaki kahramanlıklarının ardından forvet hattını yöneteceği kesin gibi görünüyor; Alexander Isak'ın ise dinamik ve yüksek pres uygulayan bir forvet hattında ona eşlik etmesi bekleniyor. Onların arkasında, Dejan Kulusevski ofansif orta saha rolünde yaratıcılık görevini üstlenecek. Defansda, Victor Lindelöf'ün heybetli varlığı Carl Starfelt ile birlikte savunmayı organize edecek, Roma'dan Samuel Dahl ise sol bekte ilk 11'de yer alması bekleniyor, bu da İsveç'e açılış maçında inanılmaz derecede dengeli bir görünüm kazandıracak.

Tunus takım haberleri

Kartaca Kartalları, futbol normlarını alt üst eden tarihi bir eleme kampanyasının verdiği güvenle Monterrey'e indi. Takım, Kuzey Amerika'ya uzanan tüm yolunda tek bir gol bile yemeden ilerlemişti. Baş antrenör Sabri Lamouchi, Avrupa'daki taktiksel deneyim ile ülkenin en yetenekli oyuncularını harmanlayarak disiplinli ve sıkı bir 26 kişilik kadro oluşturdu. Kadro, uluslararası futboldan emekli olan Wahbi Khazri'nin tecrübesini özleyecek olsa da, Lamouchi'nin sağlam savunma yapısı tamamen bozulmadan kalıyor.

Sezonun açılış maçı öncesinde öne çıkan taktiksel karar, orta sahanın motor odası etrafında şekilleniyor. Union Berlin'den Aïssa Laïdouni ve Eintracht Frankfurt'tan Ellyes Skhiri, dörtlü savunmanın önünde aşılmaz bir kalkan oluşturmak üzere kadroda yerlerini aldı. Genç oyun kurucu Hannibal Mejbri'nin, kontratakta Elias Achouri'yi beslemek için yaratıcılık yükünü üstlenmesi bekleniyor. Kale arasında, deneyimli Bechir Ben Saïd, Montassar Talbi ve Yassine Meriah'dan oluşan kararlı stoper ikilisinin arkasında, uluslararası arenadaki olağanüstü gol yememe serisini sürdürmeye çalışacak.

Teknik direktör profilleri ve taktik felsefeleri

Graham Potter (İsveç)

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Modern ve zekice taktikler üreten bir teknik direktör olan Graham Potter, tarihsel olarak katı yapısal formülleriyle tanınan İsveç milli takımına kendine özgü bir yenilikçilik anlayışı ve teknik netlik kazandırdı. Elit kulüp futbolunda itibarını yeniden kazanmasının ardından milli takımın başına geçen Potter, Blågult’u tamamen canlandırdı; takımı defansif bir düşük blok oyunundan başarıyla uzaklaştırarak, İsveç’in mevcut nesil dünya çapındaki hücum yeteneklerini en üst düzeye çıkaran cesur ve proaktif bir oyun stilini benimsedi.

Taktik olarak Potter, alan farkındalığını ve sayısal üstünlüğü ön plana çıkaran, akıcı ve top hakimiyetine dayalı bir felsefe uyguluyor. Genellikle 3-4-2-1 veya asimetrik 4-3-3 dizilişiyle başlayan esnek bir sistemi tercih eden Potter, ters kanat oyuncuları ve rakip yarı sahasına kadar rahatça top taşıyabilen, son derece ileriye yönelmiş stoperleri kullanıyor. Potter, mutlak teknik soğukkanlılık talep ediyor ve takımına arkadan oyun kurmayı ve kısa, karmaşık pas üçgenleri kullanarak rakibi pres yapmaya zorlamayı görevlendiriyor. Monterrey'deki başlıca taktiksel zorluğu, disiplinli bir rakibe karşı takımının savunma dengesini korumak ve yüksek pres uygulayan birimini hızlı geçişlere maruz bırakabilecek orta sahadaki gereksiz top kayıplarını önlemek olacak.

Sabri Lamouchi (Tunus)

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Sabri Lamouchi, savunma organizasyonunun seçkin mimarlarından biri olarak kendini kanıtladı ve Tunus'un tarihi, rekor kıran eleme serisini yöneterek uluslararası futboldaki yerini sağlamlaştırdı. Titiz Fransız asıllı taktikçi, kadrosunda muazzam bir kolektif inanç ve yapısal uyum oluşturdu; pragmatizmi, sıkı savunma antrenmanları ve yüksek baskı senaryolarında oyuncularından maksimum verim alma becerisiyle geniş çapta övgü topladı.

Lamouchi, her şeyden önce güvenliği ön planda tutan, son derece organize bir yaklaşımı benimsiyor ve genellikle savunma ve orta sahadaki boşlukları kapatmak için tasarlanmış kompakt bir 4-1-4-1 veya düşük bloklu 5-3-2 dizilişi kullanıyor. Taktik kimliği, mutlak pozisyon disiplini, agresif bölge sıkıştırması ve rakipleri geniş, tehdit oluşturmayan alanlara iten şiddetli bir çalışma etiğine dayanıyor. Topu geri kazandığında Lamouchi'nin takımı hiç vakit kaybetmez ve doğrudan, dikey paslarla kontratakta patlayıcı kanat oyuncularını serbest bırakır. Bu açılış maçındaki ana hedefi, İsveç'in seçkin hücum hattını sinirlendirmek, kusursuz bir savunma düzeni sağlamak ve duran toplardan yararlanarak belirleyici bir sonuç elde etmek olacaktır.

26 kişilik Dünya Kupası kadroları

İsveç Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Robin Olsen

Defans oyuncuları: Samuel Dahl, Isak Hien, Emil Krafth, Victor Lindelöf, Carl Starfelt, Emil Holm, Ludwig Augustinsson, Linus Wahlqvist

Orta saha oyuncuları: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Dejan Kulusevski, Hugo Larsson, Sebastian Nanasi, Anton Salétros, Mattias Svanberg, Jens Cajuste

Forvetler: Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Anthony Elanga, Gustaf Nilsson, Emil Forsberg, Ken Sema, Niclas Eliasson

Tunus Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Bechir Ben Saïd, Aymen Dahmen, Mouez Hassen

Defans oyuncuları: Ali Abdi, Dylan Bronn, Yann Valery, Wajdi Kechrida, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Alaa Ghram, Hamza Jelassi, Amine Cherni

Orta saha oyuncuları: Mohamed Ali Ben Romdhane, Ellyes Skhiri, Aïssa Laïdouni, Hannibal Mejbri, Hamza Rafia, Houssem Tka, Ferjani Sassi, Idris El Mizouni

Forvetler: Elias Achouri, Seifeddine Jaziri, Youssef Msakni, Sayfallah Ltaief, Haythem Jouini, Anas Haj Mohamed

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İsveç - Tunus maçının kilit karşılaşmaları

Viktor Gyökeres - Montassar Talbi: Bu, ceza sahasındaki ağır siklet mücadelesinin tanımı olacak. İsveç'in play-off kurtarma misyonunun öncülüğünü yapan, Avrupa'nın en korkulan ve fiziksel olarak en güçlü golcüsü Gyökeres, kaba kuvveti, patlayıcı direkt koşuları ve durmak bilmeyen kanat açma becerisiyle öne çıkıyor. Montassar Talbi ise tamamen ateş hattında olacak; tek bir gol bile yemeden tarihi bir eleme kampanyasının temelini oluşturan kararlı Tunuslu stoper, Gyökeres'e dönüp şut atabileceği bir santimlik boşluk bile bırakmamak için üst düzey pozisyon disiplinini, kusursuz zamanlamasını ve hava hakimiyetini kullanmak zorunda.

Alexander Isak vs Tunus'un defansif düşük bloğu: Isak, turnuvaya İsveç'in tartışmasız yaratıcı katalizörü ve dinamik hücum gücü olarak giriyor. Hatlar arasındaki boşlukları arayacak, dünya standartlarındaki dripling, kurnazlık ve keskin hızlanmalarını kullanarak savunmacıları meşgul edip rakibin savunmasını parçalamaya çalışacak. Ancak, Yassine Meriah'ın komutasındaki son derece senkronize ve sıkı organize Tunuslu savunma birimiyle karşı karşıya gelecek. Isak'ın bireysel zarafeti ve taktiksel öngörülemezliği, elit forvetleri çileden çıkarmaktan keyif alan inatçı ve kompakt Afrika defansını aşabilir mi?

Dejan Kulusevski vs Ellyes Skhiri: Orta sahadaki nihai taktik savaş alanı. Skhiri, Kartaca Kartalları'nın yorulmak bilmeyen savunma kalkanı ve taktik beyni olup, muazzam bir dayanıklılık, kusursuz top kesme istatistikleri ve üst düzey pres direnci getiriyor. Kulusevski ise ileri orta saha rolünden Blågult'un hücum temposunu yönetmekle görevli olacak. Kendine özgü yarı alan kaymaları, güçlü sürüşleri ve vizyonunu kullanarak Skhiri'yi pozisyonundan uzaklaştırıp İsveç'in son üçte bir alana doğru dikey geçişlerini ateşleyecek.

Takım haberleri ve kadrolar

Graham Potter, bu maç öncesinde İsveç'in muhtemel kadrosunu henüz onaylamadı ve Dünya Kupası açılış maçı öncesinde kadroda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi yer almıyor. Potter'ın takımı turnuvaya özenle hazırlanıyor ve maçın başlamasına yakın zamanda yeni gelişmelerin açıklanması bekleniyor.

Tunus teknik direktörü Sabri Lamouchi'nin kadrosunda da şu aşamada herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Kartaca Kartalları için muhtemel ilk 11 açıklanmadı ve 14 Haziran'daki maç öncesinde takım haberleri, bilgiler geldikçe güncellenecek.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

İsveç, son beş maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle bu maça çıkıyor. En son sonuçları, 4 Haziran'da Yunanistan ile oynadıkları hazırlık maçında 2-2 berabere kalmalarıydı. Bundan önce, 1 Haziran'da Norveç'e 3-1 yenilmişti. Potter'ın takımı, Dünya Kupası elemelerinde daha iyi bir performans sergiledi; Mart ayında evinde Polonya'yı 3-2, deplasmanda Ukrayna'yı 3-1 yendi ve Kasım 2025'te Slovenya ile 1-1 berabere kaldı. Bu beş maçta İsveç 9 gol attı ve 7 gol yedi; elemelerde üst üste aldığı galibiyetler bu serinin en önemli noktası oldu.

Tunus'un son dönemdeki performansı zayıftı. Son beş maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. En ağır darbeyi 6 Haziran'da, turnuva öncesi bir hazırlık maçında Belçika'ya 5-0 yenilerek aldı. Ayrıca 1 Haziran'da Avusturya'ya 1-0 yenildi ve Ocak 2026'daki Afrika Uluslar Kupası'nda Mali ile 1-1 berabere kaldı. Nisan ayında Kanada ile 0-0 berabere kalması ve Mart ayında Haiti'yi 1-0 yenmesi bu tabloyu tamamlıyor. Tunus, bu beş maçta sadece iki gol attı ve sekiz gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

SWE Son maç TUN 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Tunus 1 - 0 İsveç 0 Gol sayısı 1 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 0/1

Mevcut verilerde bu iki takımın tek karşılaşması 12 Şubat 2003'te gerçekleşti ve Tunus, ev sahibi olarak listelendiği dostluk maçında İsveç'i 1-0 yendi. İki ülke arasında kayıtlı tek bir maç var, bu da Pazar günü Monterrey'de oynanacak F Grubu karşılaşmasının, yakın geçmişte birbirleriyle pek karşılaşmamış iki takım arasında nadir bir karşılaşma olacağı anlamına geliyor.

Puan Durumu

F Grubu'nda, İsveç şu anda açılış turu öncesinde sıralamada üçüncü, Tunus ise dördüncü sırada yer alıyor.