İsveç - Romanya biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi B fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

İsveç, 25 Eylül Cuma günü Solna'daki Strawberry Arena'da Romanya'yı ağırlayacak ve Polonya ile Bosna-Hersek'in de yer aldığı B Ligi 4. Grup'ta 2026/27 UEFA Uluslar Ligi serüvenine başlayacak. İki takım, ekim ayında Bükreş'teki Arena Națională'da oynanacak rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek.

GOAL, fiyatlar, bilet bulunabilirliği ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere İsveç-Romanya maçının biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi bir araya getirdi.

İsveç-Romanya UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

İsveç-Romanya maçı Stockholm'deki Strawberry Arena'da oynanacak, resmi başlama saatiyle ilgili detaylar ise daha sonra doğrulanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 1 25 Eyl 2026 - 14:45 Strawberry Arena

İsveç-Romanya biletleri nereden alınır?

Solna ayağı için biletler ilk olarak İsveç Futbol Federasyonu'nun (SvFF) resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor ve kalan biletler genel satışa çıkmadan önce öncelik genellikle üyelere veriliyor. Bükreş'teki rövanş maçı için ilk resmi adres Romanya Futbol Federasyonu'nun (FRF) kanalları olurken, Solna'ya gidecek Romanyalı taraftarlar için deplasman kontenjanı da yine bu kanallar üzerinden yönetiliyor.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta şöyle:

Resmi genel satış – üye önceliği süresi sona erdikten sonra açılır, genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte

Deplasman kontenjanı – Solna'ya seyahat edecek Romanya taraftarları için ayrılmış özel deplasman tribününü FRF yönetiyor ve satışlar doğrudan federasyonun kendi sitesi üzerinden yapılıyor

Garantili transferler – StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından güvence altına alınıyor; bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününden önce ulaşacağı konusunda güven veriyor

İkincil piyasa – resmi sitedeki ilanlar tükendiyse başvurulacak adres StubHub

Her iki ülkenin de yakın dönemde yükselmiş olması nedeniyle, bu eşleşmenin iki ayağı için de erken rezervasyon tavsiye ediliyor.

İsveç-Romanya biletleri ne kadar?

Solna ayağı için resmi fiyatlandırma SvFF'nin bilet satış kanalları üzerinden belirleniyor; standart koltuklardan premium koltuklara kadar tüm seçenekler, kontenjan tükenene kadar liste fiyatı üzerinden satışta oluyor. Solna ayağı için FRF'nin kendi deplasman kontenjanı ayrı fiyatlandırılırken, Bükreş ayağında da aynı şekilde resmi FRF fiyatlandırması geçerli oluyor.

En ucuz koltuklar (Solna): Strawberry Arena'da genellikle kalelerin arkasındaki üst katlarda, yaklaşık €40 ile €55 aralığından başlıyor

Orta fiyatlı koltuklar (Solna): orta saha çizgisi boyunca daha merkezi konumlu koltuklar, belirgin şekilde daha yüksek bir fiyat seviyesinde

Bükreş rövanşı: genel olarak liste fiyatında Solna'daki açılış maçından daha uygun, ancak maç yaklaştıkça arz daralabiliyor

StubHub, resmi sitedeki ilanlar tükendiyse başvurulacak adres. Yeni yükselen iki B Ligi takımının karşılaşacağı her maçta olduğu gibi, fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir; bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız yerinizi erkenden garantilemek genellikle daha güvenli seçenektir.

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İsveç-Romanya form durumu

İsveç, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son maçı Dünya Kupası'nda Fransa'ya karşı alınan 3-0'lık yenilgiydi ve aynı turnuvada Hollanda karşısında da ağır bir 5-1'lik mağlubiyet yaşadı. Bu süreçteki tek galibiyeti ise Tunus karşısında elde edilen 5-1'lik zafer oldu. İsveç bu beş maçta sekiz gol atıp 10 gol yedi; bu da üretken olabilen bir hücuma, ancak en üst seviyede açık veren bir savunmaya işaret ediyor.

Romanya ise son beş maçının ikisini kazandı, birinde berabere kaldı ve ikisini kaybetti. Takımın son sonucu, Galler'e karşı hazırlık maçında alınan 2-1'lik galibiyetti; ayrıca eleme döngüsünün daha önceki bölümünde San Marino'yu 7-1 mağlup etti. Aynı dönemde Türkiye ve Slovakya'ya yenilen Romanya, bu beş maçta 11 gol atarken üç gol yedi.

İsveç-Romanya: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Kasım 2019'da oynandı ve İsveç, Avrupa Şampiyonası elemelerinde Bükreş'te deplasmanda 2-0 kazandı. İsveç aynı yılın mart ayında Stockholm'de oynanan ilk maçı da 2-1 kazanarak Romanya'yı mağlup etmişti. Mevcut kafa kafaya kayıtlardaki tek diğer maç ise Mart 2018'de oynanan ve Romanya'nın hazırlık maçında 1-0 kazandığı karşılaşma. Böylece İsveç, Romanya'ya karşı üç maçta iki galibiyet alırken Romanya'nın bir galibiyeti bulunuyor.



