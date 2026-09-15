İsveç, bir önceki UEFA Uluslar Ligi edisyonundaki performansları sayesinde 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alma hakkı kazandı; bu nedenle takım, bu organizasyonda bir kez daha etkileyici bir performans sergilemek isteyecektir.

Romanya'ya karşı oynadığı UEFA Uluslar Ligi açılış maçının ardından Graham Potter'ın İsveç ekibi, lig aşamasının 2. maç gününde 28 Eylül Pazartesi günü Polonya'yı ağırlayacağı karşılaşma için kendi sahasında kalacak. Maç biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Romanya ve Polonya'nın yanı sıra İsveç'in grubunda Bosna-Hersek de yer alıyor (B Ligi 4. Grup). Lig aşamasında bu üç rakibin tamamıyla iç saha ve deplasmanda olmak üzere karşılaşacaklar (toplam altı maç).

Her grubun lideri 2028-29 UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselecek, her grubun dördüncüsü ise 2028-29 UEFA Uluslar C Ligi'ne düşecek. Ayrıca her grubun ikinci ve üçüncü sıradaki takımları, iç saha ve deplasmanda iki ayak üzerinden oynanacak yükselme/düşme play-off'larına katılacak.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere İsveç - Polonya UEFA Uluslar Ligi biletlerini hemen nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi derledi.

İsveç - Polonya UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

İsveç - Polonya maçı, 28 Eylül Pazartesi günü Solna'daki (Stockholm) Strawberry Arena'da oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati CET ile 20.45 olarak planlandı.

UEFA Nations League B - Hafta 2 28 Eyl 2026 - 14:45 Strawberry Arena

İsveç - Polonya UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

İsveç - Polonya UEFA Uluslar Ligi maçlarının resmî biletleri, doğrudan İsveç Futbol Federasyonu'nun (SvFF) platformu üzerinden satın alınabiliyordu.

Biletler ilk olarak 25 Ağustos Salı günü satışa çıktı ve taraftar grubu üyeleri erken öncelikli erişim hakkı aldı.

Son dakika koltuk bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikinci el platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili devir: StubHub üzerinden yapılan her satın alım, platformun FanProtect programı tarafından güvence altına alınır; bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç gününe zamanında ulaşacağı konusunda güven verir.

İsveç - Polonya UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

İsveç - Polonya UEFA Uluslar Ligi maçları için resmî satış fiyatındaki biletler €55-€180+ aralığındaydı.

Strawberry Arena'da nerede oturabileceğinize ve ne kadar ödemeniz gerekeceğine göz atın:

Kategori 3 (Kale arkası ve üst katlar) : Kalelerin arkasında veya üçüncü katın üst bölümlerinde yer alır. Buna ev sahibi taraftarlara ayrılmış özel bölümler ve deplasman taraftarları için belirlenen bloklar dahildir. Fiyat aralığı (€55-€80)

Kategori 2 (Köşeler ve orta kat) : Stadyumun köşelerinde veya orta seviye tribünlerde yer alır. Fiyat aralığı (€80-€120)

Kategori 1 (Uzun kenar ve alt katlar) : Sahanın uzunluğu boyunca alt ve orta katlarda yer alan, çizgi kenarındaki en iyi koltuklardır. Fiyat aralığı (€120-€180+)

VIP ve hospitality paketleri : Tam orta saha çizgisi üzerinde bulunan lüks özel localar veya yönetici koltuk bölümleri. Fiyat aralığı (€400-€800+)

Ek bilgiler için maç tarihi yaklaştıkça millî takımın resmî sitelerini, güncel bulunabilirlik için de StubHub gibi ikinci el yeniden satış sitelerini takip edin.

Strawberry Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Stockholm merkezinin hemen kuzeyindeki Solna'da bulunan Strawberry Arena, İskandinavya'nın en büyük stadyumudur. Modern mühendisliği, açılır-kapanır çatısı ve müthiş atmosferiyle bilinen tesis; İsveç'in erkek millî futbol takımı için ulusal stadyum olarak hizmet verir, İsveç Allsvenskan'da oynayan AIK'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapar ve dünya müzik turneleri için öne çıkan bir mekândır.

İsveç Futbol Federasyonu, 1958 Dünya Kupası Finali'ne ev sahipliği yapan tarihi Råsunda Stadyumu'nun yerine Solna'da son teknoloji bir ulusal stadyum inşa etmeye karar verdi.

2012'de açıldığında Solna'daki yeni stadyum, okullardaki zorbalığı durdurmaya adanmış kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan 'Friends'in onuruna Friends Arena olarak biliniyordu.

2024'te Nordik konaklama şirketi Strawberry ile yeni bir ortaklık başladı. Tesis resmen Strawberry Arena adıyla yeniden markalandı ve enerji, çeşitlilik ve dünya standartlarında deneyimlere odaklanan bir kimlik kazandı.

Strawberry Arena'da unutulmaz anlar

Zlatan'ın inanılmaz golü (2012) : Stadyumda oynanan ilk futbol maçı, İsveç ile İngiltere arasındaki hazırlık karşılaşmasıydı. İsveç maçı 4-2 kazandı ve İsveç efsanesi Zlatan Ibrahimović, arenadaki ilk gole imza attı. Gecenin sonunda yaklaşık 27,4 metreden attığı akılalmaz röveşata golü, yılın golüne verilen FIFA Puskás Ödülü'nü kazandı.

Bad Bunny'nin rekoru (2024) : Bad Bunny, Nordik ülkelerde şimdiye kadar düzenlenen en büyük Latin pop konserlerine çıktı ve iki gecede 106.000'den fazla taraftarı çekti.

AIK seyirci rekorları (2025) : Stadyumun ev sahibi kulübü AIK, 2025 sezonunda maç başına 30.000'in üzerinde seyirci ortalaması yakalayarak tüm zamanların İsveç Allsvenskan ve Nordik lig seyirci rekorlarını kırdı.

17 milyon renk: Stadyumun dış cephesi, 17 milyondan fazla renk kombinasyonunda ışık verebilen parlak teknolojik bir ağla kaplıdır. İsveç millî takımı oynadığında bu cephe düzenli olarak parlak mavi ve sarı renkte ışıldar.

İsveç - Polonya UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

İsveç - Polonya: Son durum

FIFA sıralaması: İsveç (#37) - Polonya (#36)

İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Son 32 Turu'nda Fransa'ya 3-0 yenilerek veda etmesinden bu yana ilk kez sahaya dönüyor. Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası açılış maçını 5-1 gibi net bir skorla kazanmasına rağmen bu galibiyetli başlangıcın devamını getiremedi; sonraki grup maçlarında Hollanda'ya 5-1 yenildi ve Japonya ile 1-1 berabere kaldı.

Polonya'nın aklında rövanş olacak; zira ekip, mart ayının sonunda Dünya Kupası play-off'larında İsveç'e karşı yürek burkan bir yenilgi aldı. Polonya'nın savunmada ileriye dönük olarak işleri sıkılaştırması gerekecek çünkü İsveç yenilgisinin ardından Polonya da Ukrayna (0-2) ve Nijerya (2-2) ile oynanan hazırlık maçlarında iki gol yedi.

İsveç - Polonya: Yakın dönemli ikili rekabet karnesi

İki takım arasındaki toplam millî maçlarda üstün taraf İsveç. İsveç'in 16 galibiyetine karşılık Polonya'nın 9 galibiyeti bulunurken, iki ekip arasındaki 4 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar en son bir FIFA Dünya Kupası play-off maçında karşılaştı (Mart 2026). Viktor Gyökeres, geç gelen golüyle kahraman oldu ve İsveç'e 3-2'lik epik galibiyeti getirdi; bu sonuç takımı Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası finallerine taşıdı.

Grp. 4 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Bosna Hersek BIH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Polonya POL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Romanya ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 4 İsveç SWE 0 0 0 0 0 0 0 0 Yükselme Yükselme Play-off Küme Düşme Play-off Küme Düşme



