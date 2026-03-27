İsveç - Polonya Dünya Kupası Elemeleri maç biletleri nasıl alınır: 31 Mart maçı, fiyatlar ve bilgiler

İsveç ve Polonya, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya artık sadece bir galibiyet uzaklıkta.

Bu iki Avrupa devi, 31 Mart'ta Stockholm'deki Strawberry Arena'da karşı karşıya gelecek. Bu, sadece galibin bu yaz dünya sahnesine çıkacağı, kesin ve yüksek riskli bir karşılaşma olacak.

GOAL, yaklaşan UEFA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu Finali için ihtiyacınız olan tüm bilet bilgilerini, fiyatları ve bugün yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi size sunuyor.

İsveç - Polonya Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak son takımlar bu Salı günü belirlenecek. Yarı finalleri başarıyla geçen İsveç, Stockholm'un kalbinde Polonya'yı ağırlayacak ve kazananın her şeyi alacağı bir final maçı oynayacak.

İsveç, Ukrayna'yı zorlu bir mücadelenin ardından mağlup ederek finale yükselirken, Polonya ise Arnavutluk'u ezici bir galibiyetle geçerek bir üst tura çıktı. Bu karşılaşmanın galibi, Dünya Kupası finalleri için Kuzey Amerika'daki yerini garantileyecek.

UEFA Dünya Kupası Eleme Play-Off takvimi nedir?

Tarih Maç (yerel saat) Yer Bilet 31 Mart Salı B Grubu Finali: İsveç - Polonya (20:45) Strawberry Arena (Stockholm) Bilet 31 Mart Salı A Grubu Finali: Bosna - İtalya (20:45) Stadion Bilino Polje (Zenica) Bilet

İsveç - Polonya Dünya Kupası Elemeleri biletlerini nasıl satın alabilirsiniz?

50.000 kişi kapasiteli Strawberry Arena'da bilet talebi doruk noktasına ulaşıyor. Dünya Kupası'na katılma hakkı söz konusu olduğundan, bu maç İsveç futbol tarihinin en çok beklenen maçlarından biri.

Yerel taraftarlar İsveç Futbol Federasyonu (SvFF) portalını kontrol edebilirken, uluslararası taraftarlar ve garantili koltuk arayanlar StubHub gibi ikincil seçenekleri kullanmalıdır.

Başka bir web sitesi üzerinden satın alırken şartlar ve koşulları dikkatlice okuduğunuzdan emin olun.

İsveç - Polonya Dünya Kupası Elemeleri: Biletler ne kadar olacak?

Final maçının standart biletlerinin fiyatı yaklaşık 80 dolardan başlayacak, ancak ikincil platformlardaki fiyatlar maçın önemi ve koltuk konumuna göre değişiklik gösterecektir.

Bu ölçekteki bir maç için, Kategori 1 yan saha koltukları genellikle daha yüksek fiyatlı olacaktır.

Kategori 1: Alt katlarda, saha kenarından en iyi görüş açısına sahip koltuklar.

Kategori 2: Köşe ve orta kat koltuk seçenekleri.

Kategori 3: Üst ve alt katlarda kalelerin arkasında yer alan koltuklar.

İsveç - Polonya maçından ne beklemeli?

İsveç, golcü Viktor Gyökeres ve Alexander Isak'ın liderliğinde önemli bir hücum ivmesiyle bu belirleyici maça giriyor.

Ev sahibi takım, Strawberry Arena'nın enerjisini kullanarak Polonya'yı erken safhada ezmeyi hedefleyecek. Ancak, Polonya'nın tecrübeli oyuncularına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Robert Lewandowski ve yaratıcı motor Piotr Zieliński'nin liderlik ettiği Polonya, play-off futbolunun baskısıyla başa çıkma konusunda uzmandır.

Takım, kompakt kalmaya ve kontrataklarla gol aramaya çalışacak. Bu, muhtemelen tek bir bireysel parlak anın belirleyeceği bir stil çatışması olacak.