İsveç - Polonya biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

İsveç, bir önceki UEFA Uluslar Ligi edisyonundaki performansları sayesinde FIFA Dünya Kupası 2026'da yer alma hakkı kazandı. Bu nedenle ekip, bu turnuvada da bir kez daha etkileyici bir performans sergilemek isteyecektir.

Romanya'ya karşı oynadığı UEFA Uluslar Ligi açılış maçının ardından Graham Potter'ın İsveç ekibi, ligin aşamasının 2. maç gününde 28 Eylül Pazartesi günü Polonya'yı ağırlayacağı karşılaşma için yine kendi sahasında olacak. Maç biletlerinizi bugün satın alabilirsiniz.

İsveç, Romanya ve Polonya'nın yanı sıra grubunda Bosna-Hersek ile de yer alıyor (B Ligi 4. Grup). Lig aşamasında bu üç takımla da iç saha ve deplasman olmak üzere karşı karşıya gelecekler (toplam altı maç).

Her grubun lideri 2028-29 UEFA Uluslar Ligi A'ya yükselecek, her grubun dördüncüsü ise 2028-29 UEFA Uluslar Ligi C'ye düşecek. Buna ek olarak, her grubun ikinci ve üçüncü sıradaki takımları, iç saha ve deplasmanda iki ayak üzerinden oynanacak yükselme/düşme play-off'larına kalacak.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın alabileceğiniz en iyi yerler dahil olmak üzere İsveç - Polonya UEFA Uluslar Ligi biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

İsveç - Polonya UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

İsveç - Polonya maçı, 28 Eylül Pazartesi günü Solna'daki (Stockholm) Strawberry Arena'da oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati CET ile 20.45 olarak planlandı.

UEFA Nations League B - Hafta 2 28 Eyl 2026 - 14:45 Strawberry Arena

İsveç - Polonya UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

İsveç - Polonya UEFA Uluslar Ligi maçlarının resmi biletleri doğrudan İsveç Futbol Federasyonu'nun (SvFF) platformu üzerinden satın alınabiliyordu.

Biletler ilk olarak 25 Ağustos Salı günü satışa çıktı ve taraftar grubu üyeleri erken öncelikli erişim hakkı elde etti.

Son dakika koltuklarını güvence altına almak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transferler: StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından güvence altına alınıyor. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç günü öncesinde zamanında ulaşacağı konusunda güven veriyor.

İsveç - Polonya UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

İsveç - Polonya UEFA Uluslar Ligi maçları için resmi satış fiyatındaki biletler 55 € ile 180 €+ arasında değişiyordu.

Strawberry Arena'da nerede oturabileceğinize ve ne kadar ödemeniz gerekeceğine göz atın:

Kategori 3 (Kale arkası ve üst katlar) : Kalelerin arkasında veya üçüncü katta yukarıda konumlanır. Buna ev sahibi taraftarlara ayrılmış özel bölümler ve deplasman taraftarları için belirlenen bloklar dahildir. Fiyat aralığı (55 €-80 €)

Kategori 2 (Köşeler ve orta kat) : Stadyumun köşelerinde veya orta seviyedeki oturma katlarında bulunur. Fiyat aralığı (80 €-120 €)

Kategori 1 (Uzun kenar ve alt katlar) : Sahanın uzunluğu boyunca uzanan, alt ve orta katlardaki en iyi yan tribün koltuklarıdır. Fiyat aralığı (120 €-180 €+)

VIP ve ağırlama paketleri : Tam orta saha çizgisi üzerinde yer alan lüks özel localar veya yönetici oturma bölümleri. Fiyat aralığı (400 €-800 €+)

Ek bilgiler için tarihe yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel bulunabilirlik için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Strawberry Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Stockholm merkezinin hemen kuzeyinde, Solna'da bulunan Strawberry Arena, İskandinavya'nın en büyük stadyumudur. Modern mühendisliği, açılır kapanır çatısı ve etkileyici atmosferiyle tanınan bu tesis, İsveç'in erkek futbolundaki milli stadyumu, İsveç Allsvenskan'da oynayan AIK'nin iç saha stadı ve dünya müzik turneleri için önde gelen bir mekân olarak hizmet veriyor.

İsveç Futbol Federasyonu, ikonik 1958 Dünya Kupası Finali'ne ev sahipliği yapmış tarihi Råsunda Stadyumu'nun yerine Solna'da son teknolojiye sahip bir milli stadyum inşa etme kararı aldı.

2012'de açıldığında yeni Solna stadyumu, okul zorbalığını durdurmaya adanmış kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan "Friends" onuruna Friends Arena olarak biliniyordu.

2024'te Nordik konaklama şirketi Strawberry ile yeni bir ortaklık başladı. Tesis resmen Strawberry Arena olarak yeniden markalandı ve enerji, çeşitlilik ile dünya standartlarında deneyimlere odaklanan yeni bir kimlik kazandı.

Strawberry Arena'daki unutulmaz anlar

Zlatan'ın inanılmaz golü (2012) : Stadyumda oynanan ilk futbol maçı, İsveç ile İngiltere arasındaki hazırlık karşılaşmasıydı. İsveç maçı 4-2 kazandı ve İsveç efsanesi Zlatan Ibrahimović, arenadaki ilk golü attı. Geceyi ise FIFA Puskás Yılın Golü Ödülü'nü kazanan, yaklaşık 27,4 metreden attığı nefes kesen röveşata golüyle tamamladı.

Bad Bunny'nin rekoru (2024) : Bad Bunny, Nordik ülkelerde şimdiye kadar düzenlenen en büyük Latin pop konserlerini verdi ve iki gecede 106.000'den fazla hayranı çekti.

AIK seyirci rekorları (2025) : Stadyumun ev sahibi kulübü AIK, 2025 sezonunda maç başına 30.000'den fazla taraftar ortalaması yakalayarak İsveç Allsvenskan ile Nordik ligler tarihinin seyirci rekorlarını kırdı.

17 milyon renk: Stadyumun dış cephesi, 17 milyondan fazla renk kombinasyonunda ışık verebilen parlak teknolojik bir ağ ile kaplıdır. İsveç milli takımı oynadığında düzenli olarak parlak mavi ve sarı renklere bürünür.

İsveç - Polonya UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

İsveç - Polonya: Son durum

FIFA sıralaması: İsveç (#37) - Polonya (#36)

İsveç, FIFA Dünya Kupası 2026'ya son 32 turunda Fransa'ya 3-0 yenilerek veda etmesinden bu yana ilk kez yeniden sahaya çıkıyor. Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası açılış maçında 5-1'lik net bir galibiyet almasına rağmen bu iyi başlangıcın devamını getiremedi; sonraki grup maçlarında Hollanda'ya 5-1 yenildi ve Japonya ile 1-1 berabere kaldı.

Polonya ise rövanş düşüncesiyle sahaya çıkacak. Zira mart ayının sonunda oynanan Dünya Kupası play-off'larında İsveç'e karşı yürek burkan bir yenilgi yaşamışlardı. Polonya'nın savunmada daha sıkı olması gerekecek, çünkü İsveç yenilgisinin ardından Ukrayna (0-2) ve Nijerya (2-2) ile oynanan hazırlık maçlarında da iki gol yediler.

İsveç - Polonya: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki toplam milli maçlarda üstün olan taraf İsveç. İsveç'in 16 galibiyetine karşılık Polonya'nın 9 galibiyeti bulunurken, iki ekip arasındaki 4 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar en son bir FIFA Dünya Kupası play-off maçında karşı karşıya geldi (Mart 2026). Viktor Gyökeres, attığı geç golle İsveç'e destansı 3-2'lik galibiyeti getiren kahraman oldu ve takımını Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası finallerine taşıdı.

Grp. 4 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Bosna Hersek BIH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Polonya POL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Romanya ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 4 İsveç SWE 0 0 0 0 0 0 0 0 Yükselme Yükselme Play-off Küme Düşme Play-off Küme Düşme



