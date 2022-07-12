İsveç Kadın Millî Futbol Takımı hakkında bilmeniz gereken her şey: En önemli oyuncuları, katıldığı turnuvalar, başarıları ve daha fazlası
FIFA Kadınlar Dünya Sıralamasında Nisan 2021 itibariyle 5 sırada bulunan İsveç kadın milli futbol takımı dünyanın en iyi kadın takımlarından biri olarak kabul ediliyor.
İsveç Kadın Millî Futbol Takımı katıldığı turnuvalar
İsveç kadın milli futbol takımı 1984'te Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandı.
2003 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ikincilik elde eden İsveç kadın milli futbol takımı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda üç defa ikincilik elde etti.
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İsveç kadın milli futbol takımı altı Olimpiyat Oyununa, sekiz Dünya Kupasına ve on Avrupa Şampiyonasına katıldı.
İsveç kadın milli futbol takımı 1991, 2011 ve 2019 Kadınlar Dünya Kupalarında üçüncülük kazandı.
İsveç Kadın Millî Futbol Takımı başarıları
İsveç kadın milli futbol takımının kıtalararası başarıları:
Olimpiyat Oyunları
Gümüş madalya: 2016, 2020
FIFA Kadınlar Dünya Kupası
İkincilik: 2003
Üçüncülük: 1991, 2011, 2019
İsveç kadın milli futbol takımının Avrupa başarıları:
UEFA Kadınlar Euro
Şampiyon: 1984
İkincilik: 1987, 1995, 2001
Üçüncülük: 1989
İsveç kadın milli futbol takımının diğer başarıları:
Algarve Kupası
Şampiyon: 1995, 2001, 2009, 2018
İkincilik: 1996
Üçüncülük: 1994, 1997, 2002, 2006, 2007, 2010
İskandinav Şampiyonası
Şampiyon: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981
İkincilik: 1974, 1975, 1976, 1982
Kıbrıs Turnuvası
Şampiyon: 1990, 1992
Kuzey Amerika Kupası
Şampiyon: 1987
Avustralya Kupası
Şampiyon: 2003
İsveç Kadın Millî Futbol Takımı en önemli oyuncuları
Caroline Seger İsveç kadın milli futbol takımının en önemli futbolcusu konumunda. Seger'in İsveç kadın milli futbol takımı formasıyla 230 maçta 32 golü bulunuyor.
İsveç kadın milli futbol takımının aktif olarak formasını giyen Kosovare Asllani ise en çok golcü konumunda: Asllani'nin 160 maçta 43 golü var.
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