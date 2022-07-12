İsveç Kadın Millî Futbol Takımı hakkında bilmeniz gereken her şey: En önemli oyuncuları, katıldığı turnuvalar, başarıları ve daha fazlası

İsveçli kadınların, futboldaki başarılarını detaylandıralım.

FIFA Kadınlar Dünya Sıralamasında Nisan 2021 itibariyle 5 sırada bulunan İsveç kadın milli futbol takımı dünyanın en iyi kadın takımlarından biri olarak kabul ediliyor.

İsveç Kadın Millî Futbol Takımı katıldığı turnuvalar

İsveç kadın milli futbol takımı 1984'te Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandı.

2003 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ikincilik elde eden İsveç kadın milli futbol takımı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda üç defa ikincilik elde etti.

İsveç kadın milli futbol takımı altı Olimpiyat Oyununa, sekiz Dünya Kupasına ve on Avrupa Şampiyonasına katıldı.

İsveç kadın milli futbol takımı 1991, 2011 ve 2019 Kadınlar Dünya Kupalarında üçüncülük kazandı.

İsveç Kadın Millî Futbol Takımı başarıları

İsveç kadın milli futbol takımının kıtalararası başarıları:

Olimpiyat Oyunları



Gümüş madalya: 2016, 2020

FIFA Kadınlar Dünya Kupası



İkincilik: 2003



Üçüncülük: 1991, 2011, 2019

İsveç kadın milli futbol takımının Avrupa başarıları:

UEFA Kadınlar Euro



Şampiyon: 1984



İkincilik: 1987, 1995, 2001



Üçüncülük: 1989

İsveç kadın milli futbol takımının diğer başarıları:

Algarve Kupası



Şampiyon: 1995, 2001, 2009, 2018



İkincilik: 1996



Üçüncülük: 1994, 1997, 2002, 2006, 2007, 2010

İskandinav Şampiyonası



Şampiyon: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981



İkincilik: 1974, 1975, 1976, 1982

Kıbrıs Turnuvası



Şampiyon: 1990, 1992

Kuzey Amerika Kupası



Şampiyon: 1987

Avustralya Kupası



Şampiyon: 2003

İsveç Kadın Millî Futbol Takımı en önemli oyuncuları

Caroline Seger İsveç kadın milli futbol takımının en önemli futbolcusu konumunda. Seger'in İsveç kadın milli futbol takımı formasıyla 230 maçta 32 golü bulunuyor.

İsveç kadın milli futbol takımının aktif olarak formasını giyen Kosovare Asllani ise en çok golcü konumunda: Asllani'nin 160 maçta 43 golü var.

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