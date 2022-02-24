İsveç Futbol Federasyonu (SvFF) başkanı, Vladimir Putin'in Ukrayna'ya asker gönderme kararının ardından, Rusya ile 2022 Dünya Kupası play-off karşılaşmasının bu aşamada “neredeyse düşünülemez” olduğunu söyledi.

Doğu Avrupa'daki siyasi gerilim, şu anda devam eden bir askeri işgalle yoğunlaşmaya devam ediyor.

Bu eylemler, Rusya'nın içinde bulunduğu spor organizasyonlarını da etkileyebilir.

Rusya topraklarında iki yüksek profilli play-off karşılaşması gerçekleşmesi planlanıyordu.

Ne söylendi?

Ancak İsveç Futbol federasyano başkanı Karl-Erik Nilsson, ülkesinin böyle bir seyahati gerçekleştirmesinin zor olacağını kabul etti.

Reuters'e şunları söyledi: “Bu olası bir senaryo. Bu sabah uyandığımızda hissettiğimiz hisler, birkaç hafta içinde Rusya'da bir futbol maçı oynamamızın neredeyse imkansız olduğu yönünde.

"Burada ve şimdi göründüğü gibi, bugün Rusya'da bir futbol maçı oynamak için kesinlikle bir istek yok."

“Ukrayna'daki arkadaşlarımızın bugün uyandıkları durumla ilgili düşüncelerimiz çok kötü. Bu cehennemin ortasında futbol daha az önemli bir şey olarak görülmeli.”

Rusya'nın Dünya Kupası elemeleri için hesaptan çıkarılması gerektiğine dair öneriler var, ancak Nilsson bu büyüklükte kararlar almak için henüz çok erken olduğunu söylüyor.

64 yaşındaki eski hakem şunları söyledi:

“[Bu durumlarda] çok şeyin çok hızlı bir şekilde istendiğine inanıyorum - gelecekte bile yaşamamız ve sosyalleşmemiz gerekecek ve bence çözümler konusunda çok hızlı olmamalıyız.

"Bunun yerine, zaman ayırmalı ve hangi eylemlerin gerekli olduğunu görmeliyiz. Şimdilik silahların bırakılmasını, barış ve özgürlüğün gerçekleşmesini bekliyoruz.”

Ukrayna'dakilerin arzularının futbolun tırmanan bir çatışmaya tepkisini şekillendirip şekillendiremeyeceği sorulduğunda şunları ekledi: “Taleplerin Ukrayna'dan gelmesi önemlidir.

Şu anda futboldan daha çok düşünecekleri şey var ama bir gün gelecek gelecek ve Avrupa'daki futbol arkadaşlarımızla dayanışma göstermeliyiz."

Ukrayna'nın fikstürü

Ukrayna da 24 Mart'ta A Yolu finalinde Galler veya Avusturya ile karşılaşma hakkı için İskoçya ile karşılaşacakları play-off maçına çıkacak.

Ayrıca, 14 Haziran'da Lviv'i ziyaret edecek olan İrlanda Cumhuriyeti ile yaz aylarında UEFA Uluslar Ligi karşılaşması planlanıyor.

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