Real Madrid ile Vinícius Júnior’un sözleşme yenileme krizi, kulüp başkanı Florentino Pérez’in Brezilyalı yıldızın ayrılmasının önünü açan açıklamalarının ardından kritik bir dönüm noktasına geldi. Pérez, onaylanmış maaş tavanını aşan mali taleplere yanıt vermeyeceğini vurguladı. Bu arada, haberlere göre 3 dünya çapında forveti hedefleyen alternatif bir plan ortaya çıktı.

İspanyol "Sport" gazetesi, Pérez'in sözleşme yenileme müzakerelerinde bir adım geri attığını ve şöyle dediğini aktardı: "Eğer Madrid'de kalmak istemiyorsa ve başka bir kulüple sözleşme imzalamak istiyorsa, bunu yapmakta özgürdür. Kimseyi zorlamayacağım. Para en önemli şey değil ve hiçbir zaman da olmadı," diyerek, oyuncunun önemine rağmen mali disipline bağlılığını yansıtan net bir mesaj verdi.

Buna karşılık, Vinícius bir buçuk yıldır şunu tekrarlıyor: “Hayatımın geri kalanı boyunca Real Madrid’de kalmak istiyorum ve sözleşme yenileme konusunda acelem yok.” Ancak oyuncunun mali talepleri, üst düzey yıldızlarla dolu bir takımda benzer şartlar talep edebilecek oyuncular arasında tehlikeli bir emsal teşkil etmekten korkan Pérez’in politikasıyla çakışıyor.

Gazete, Pérez’in kulüp başkanlığına yeniden seçilmesinden bu yana “kulüp tarihinin en büyük teklifi olan yaklaşık 150 milyon avroyu bir oyuncuya sunmaya hazır olduğunu” açıkladığını, ancak mali dengeyi tehdit eden Brezilyalı oyuncunun taleplerine yanıt vermek yerine bu tutarı stratejik bir yedeğe yönlendirmeyi tercih ettiğini ekledi.

Real Madrid başkanı, olası alternatifler olarak 3 ana hedefi belirledi: Bayern Münih'ten Fransız Oulisi, Atlético Madrid'den Arjantinli Julián Álvarez ve Manchester City'den Norveçli Erling Haaland. Ayrıca, Dünya Kupası'nın ardından Bayern'in forvetine teklifin artırılmasına hazır olunduğu, ancak bunun için oyuncunun transfer görüşmeleri için ilk adımı atması şartı konuldu.

Haberler, Real Madrid’in bu üç seçenekten hiçbirini dışlamadığını doğruladı. Bu durum, “Vinícius’un izlerini silebilecek” ve fark yaratabilecek bir forvet bulmayı amaçlayan alternatif planın ciddiyetine işaret ederken, Pérez için kırmızı çizgi sayılan mali disiplini de korumayı hedefliyor.

Bu kriz, taraflar arasında gerçek bir dönüm noktasına işaret ediyor. Karşılıklı dostane açıklamalar, tıkanan müzakerelerin gerçekliğiyle çelişirken, Brezilyalı oyuncu olağanüstü mali taleplerinden geri adım atmazsa Pérez'in alternatif planını uygulamaya hazır olduğu görülüyor.