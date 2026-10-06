İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Harry Kane, bu akşam oynanan Çekya maçında tarihi bir rakama ulaştı. Salı akşamı "Wembley" Stadı'nda oynanan ve UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının dördüncü haftası kapsamındaki karşılaşmada bu başarıyı elde etti.

Kane maça ilk 11'de başladı ve böylece tüm turnuvalardaki toplamda İngiltere Milli Takımı formasıyla 125. kez sahaya çıktı.

"Opta" ağının istatistiklerine göre Harry Kane, İngiltere Milli Takımı ile en fazla maça çıkan oyuncu rekoruna ortak oldu. Bu rekor efsane Peter Shilton'a aitti ve o bu başarıya 1970 ile 1990 yılları arasında ulaşmıştı.

Uluslararası kariyerine 2015 yılında başlayan 33 yaşındaki Harry Kane, gelecek 12 Kasım'da grup aşamasının sondan bir önceki haftasında Hırvatistan'a karşı sahaya çıkması halinde rekoru tek başına eline geçirebilir.

Bu rakamın yanı sıra Harry Kane, İngiltere Milli Takımı ile başka rekorlara da sahip. Bunların en dikkat çekenleri 89 golle en çok gol atan oyuncu, 36 maçla büyük turnuvalarda en fazla maça çıkan oyuncu ve 21 golle büyük turnuvalarda en çok gol atan oyuncu olması.