FIFA, ilk kez düzenlenecek Kadınlar Kulüpler Dünya Kupası'na 2028'de ABD'nin ev sahipliği yapacağını resmen açıkladı. Bu karar, profesyonel futbol için önemli bir dönüm noktası oldu. FIFA ayrıca, oyuncuların ve kulüplerin bugüne kadarki en yüksek ödülleri almasını sağlamak amacıyla Brezilya'da düzenlenecek 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na ayrılan mali kaynağı önemli ölçüde artırma taahhüdünde bulundu.

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ABD, tarihi kulüp turnuvasına ev sahipliği yapacak

Amerika Birleşik Devletleri, 5-30 Ocak 2028 tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek 19 takımlı FIFA Kadınlar Kulüpler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. FIFA kararı doğruladı. FIFA Konseyi Bürosu, ülkenin yakın dönemdeki büyük küresel organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yapmasının ardından dört yılda bir düzenlenecek turnuvanın ABD'de oynanması kararını onayladı.

2024 ile 2027 arasındaki sezonlarda kendi kıtalarında şampiyon olan yedi takım, bu tarihi turnuvaya katılma hakkını şimdiden elde etti. Arsenal, Barcelona, Club America Femenil, Gotham FC, Naegohyang Women’s FC, Corinthians ve Wuhan Jiangda, katılımı kesinleşen ilk takımlar oldu.

FIFA ayrıca Brezilya'da düzenlenecek 2027 Kadınlar Dünya Kupası için dev bir mali paketi onayladı. Turnuvaya katılacak ülkeler, Aralık 2026'dan önce hazırlık fonu olarak 2,5 milyon dolar alacak. Böylece sağlanan tutar, erkeklerin 2026 Dünya Kupası'ndaki seviyeye ulaşacak.

Bareman, ABD'nin neden seçildiğini anlattı





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FIFA Kadın Futbolundan Sorumlu Üst Düzey Yetkilisi Dame Sarai Bareman, kararda ABD'nin üst düzey spor altyapısının ve yakın dönemdeki başarılı organizasyon geçmişinin belirleyici olduğunu vurguladı. ABD, 2025'te genişletilmiş erkekler Kulüpler Dünya Kupası'na başarıyla ev sahipliği yaptı ve 2026 Dünya Kupası'nın düzenlenmesinde önemli rol oynadı. Bu deneyimler, son ev sahipliği kararının önünü açtı.

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Bareman, “FIFA Kadınlar Kulüpler Dünya Kupası'nın ilk organizasyonu için en uygun ev sahibini belirlemek üzere ayrıntılı bir değerlendirme yaptık” dedi. “Sonuçta ABD'nin üst düzey FIFA turnuvalarını düzenlemede yakın zamanda gösterdiği başarı, ülkede kadın futboluna duyulan büyük ilgi ve üst düzey spor altyapısıyla birleşince ABD'yi en güçlü seçenek hâline getirdi.

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“ABD'deki canlı ve tutkulu kadın futbolu ekosisteminin yanı sıra katılım hakkı kazanan kulüpler, hükümet, ev sahibi şehirler, ticari ortaklarımız, medya ortaklarımız ve diğer paydaşlarla birlikte hedefimiz, küresel kadın kulüp futbolu için etkileyici bir standart oluşturmak ve geleceğe ölçüt olacak bir organizasyon ortaya koymak.”









Altı konfederasyonun tamamı temsil edilecek

Küresel temsili sağlamak amacıyla 2028 turnuvasında altı konfederasyonun tamamından kulüpler yer alacak. UEFA altı temsilci gönderecek; AFC, CAF, Concacaf ve CONMEBOL'a ise üçer kontenjan ayrıldı. OFC'yi tek bir takım temsil edecek.

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Katılımı kesinleşen ilk yedi takıma ilişkin Bareman, “Bu yedi kulüp ve onlara katılacak 12 kulüp daha, kadın kulüp futbolunun gücünü ve derinliğini küresel izleyici kitlesine göstermek için bir araya gelecek. Hikâyelerini anlatma, taraftar kitlelerini genişletme ve kulüplerini dünya sahnesinde temsil etme fırsatı bulacaklar. ABD'de tarihin bir parçası olma fırsatını fazlasıyla hak ettiler” dedi.

FIFA'nın 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na yönelik taahhütleri, kulüp futbolunun ötesinde, 2026'da erkek futbolculara sunulan hizmet düzeyinin kadın futbolculara da sağlanmasını içeriyor. Turnuvadan elde edilecek gelir fazlası da katılımcı üye federasyonlara dağıtılacak; bunun belirli bir bölümü doğrudan futbolcular için ayrılacak.

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Kalan kontenjanlar için mücadele kızışıyor





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Dünya genelindeki kulüpler 2028'deki turnuva öncesinde kıtalarında şampiyonluk mücadelesi verirken, 12 kontenjan daha sahibini bekliyor. Önümüzdeki iki yıl boyunca konfederasyon şampiyonları belli oldukça turnuvaya katılacak takımlar da yavaş yavaş netleşecek.

Bu arada millî takımlar, dikkatlerini Aralık 2026'daki FIFA Konseyi toplantısına çevirecek. 2027 Dünya Kupası kapsamındaki ödemeler, futbolculara yapılacak asgari garantili ödemeler ve kulüplere yönelik fayda programına ilişkin ayrıntılar bu görüşmelerde ele alınıp kesinleştirilecek.