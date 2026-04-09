Afrika Futbol Konfederasyonu “CAF”ın eski genel sekreteri Veron Mosengo-Omba, şu sıralar gündemde olan meşhur davada kurumun Senegal aleyhine Fas’ın lehine taraf tuttuğu yönündeki suçlamalara sert yanıt verdi.

CAF Temyiz Komitesi’nin, Senegal’in iki ay önce sahada kazanmasına rağmen 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu idari kararla Fas’a vermesinin üzerinden 3 haftadan fazla zaman geçmesine karşın, özellikle dosyanın Spor Tahkim Mahkemesi “CAS”a taşınmasıyla gerilim hâlâ sürüyor.

“France 24” kanalına verdiği röportajda, 29 Mart’ta görevinden istifa eden Mosengo-Omba, CAF’ın Fas’a kayırmacılık yaptığı ya da Fas’ın etkisine boyun eğdiği iddialarıyla ilgili bir soru üzerine öfkelendi.

İsviçreli-Kongolu yetkili bu suçlamaları yalnızca reddetmekle kalmayıp, onları ciddi ve hiçbir kanıta dayanmayan iddialar olarak niteledi; bunların sadece bir hayal kırıklığı hâlinden kaynaklandığını söyledi.

“Duygular her şeye baskın geldi; Başkan (Patrice) Motsepe ve ben (Temyiz Komitesi’nin kararını aldığı sırada) orada bile değildik. Kararı beğenmiyorsanız, itiraz edin.” dedi.

Şunu da ekledi: “Kim bir tarafın CAF’ı kontrol ettiğini iddia ediyorsa, kanıtlarını ortaya koysun. Dayanaksız şekilde bu tür suçlamalar yöneltmek adil değil; ‘CAF taraf tuttu’ demek… Hangi temelde?”

CAF’tan ayrılışı, CAN finali davasıyla mı ilgili?

Mosengo-Omba, “günah keçisi” olarak görülmeyi reddetti ve son olayların ardından görevinden ayrılmasının kişisel iradesiyle, yeni deneyimlere yönelme isteğiyle gerçekleştiğini vurguladı.

Daha önce de ayrılmayı düşündüğünü, ancak izlenme oranları ve mali gelirler açısından “istisnai” diye nitelediği 2025 Afrika Uluslar Kupası’nın organizasyonuna katkı sunmak için kalmayı tercih ettiğini belirtti; ev sahibi ülke Fas’ı dolaylı biçimde övdü.

“CAF’ta 5 yıl genel sekreterlik yaptım ve sayfayı kapatmanın zamanı gelmişti. Bu bir dönemin sonu. Daha önce ayrılmayı düşünüyordum ama takip ve gelir açısından tüm rekorları kıran bu harika Afrika Uluslar Kupası’nı yaşamak istedim.” diye konuştu.

Bu açıklamalara rağmen, Mosengo-Omba’nın anlatımı kulislerde konuşulanlarla çelişiyor; bazı haberler, geniş çaplı eleştirilere maruz kaldığını ve ayrıca geçen ekim ayından beri yasal yaş üst sınırını aştığını öne sürüyor.

