Suudi Arabistan futbol kamuoyunda tartışma hali, özellikle A Milli Takım'ın teknik direktörü Yunan Georgios Donis'i son saatlerde çevreleyen haberlerin ardından sürüyor.

Basında çıkan haberler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Donis'i görevinden alma kararı aldığını ve "Yeşiller"i 2027 Asya Uluslar Kupası'nda yönetmesi için Portekiz Milli Takımı'nın eski teknik direktörü İspanyol Roberto Martinez ile anlaşacağını teyit etmişti.

Söz konusu haberler Suudi taraftarların öfkesine yol açtı; taraftarlar Yunan teknik adamın görevinden alınması fikrine karşı çıktıklarını dile getirdi ve özellikle Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" şampiyonluğunun ardından görevine devam etmesini talep etti.

Kendi cephesinde, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu bugün perşembe günü bir açıklama yayımlayarak Donis'in önümüzdeki dönemde görevine devam edeceğini duyurdu ve görevden alınma ihtimaline dair dolaşan tüm haberleri yalanladı.

Ancak bu açıklama, Yunan teknik direktörün devam edeceğinin kesin bir kanıtı değil; özellikle geçen nisan ayında görevinden alınmadan önce Suudi Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Fransız Hervé Renard ile yaşananlar göz önüne alındığında.

Geçen 1 Nisan'da, Renard'ın görevden alınmasından yalnızca iki hafta önce, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Amerika, Kanada ve Meksika'daki 2026 Dünya Kupası finallerinden önce Fransız teknik direktörü görevden alma niyetinin olmadığını yalanlamıştı.

İşin ilginç yanı, bunun Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Renard'ın görevden alınmasını yalanladığı ikinci sefer olmasıydı; zira federasyon aynı şeyi geçen mart ayında Belgrad'da oynanan ve "Yeşiller"in 2-1 mağlubiyetiyle sonuçlanan Sırbistan hazırlık maçından önce de tekrarlamıştı.

Renard'ın görevden alınması iki kez yalanlanmasına rağmen, Fransız teknik direktör Suudi Milli Takımı'nın başından gerçekten ayrıldı ve sorumluluğu onun yerine Donis üstlendi.

Yunan teknik direktör, "Yeşiller"den geldiği yöntemle, yani Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan resmi bir yalanlama yayımlandıktan sonra görevden alınarak ayrılmaktan endişe ediyor.

Hatırlatmak gerekirse Donis, Suudi Milli Takımı'nı 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasından geçirmeyi başaramamış, ardından takımı 23 yıl aradan sonra tarihindeki ilk şampiyonluk olan Körfez 27 kupasına taşımıştı.