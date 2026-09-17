Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp, kendi yönetimindeki ilk kampın kadrosunu açıklarken yenilikçi bir yaklaşım izleyerek herkesi şaşırttı.

İki yıl önce Liverpool'dan ayrılışından bu yana teknik direktörlük görevi almayan Klopp, Almanya'nın başına Julian Nagelsmann'ın yerine geçmeden önce Red Bull'da spor direktörü görevini üstlenmiş, ayrıca farklı alanlarda danışmanlık yapmıştı.

Klopp'un ilk basın toplantısı yakından takip edildi ve teknik direktör, çok sert bulacağı eleştirilerle karşılaşması halinde istifa etmekle tehdit etmekten çekinmedi.

"Foot Mercato" sitesinin haberine göre Klopp, iki ayrı kadro çağırarak yenilikçi bir yaklaşım izledi: Birincisi UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda (24 Eylül) ve Yunanistan (27 Eylül) ile oynanacak maçlar için 24 oyuncudan, ikincisi ise Sırbistan (1 Ekim) ve yeniden Yunanistan (4 Ekim) ile oynanacak maçlar için 21 oyuncudan oluşuyor. İki kadro 27 Eylül'de bir araya gelecek.

Teknik direktör, seçimlerine son rötuşları yapmadan önce mümkün olduğunca fazla sayıda oyuncuya oynama şansı vermek istiyor.

Çağrılan oyuncular arasından 16'sı son Dünya Kupası'nda forma giymişti; 16 oyuncu ise ilk milli maçlarına çıkabilir. Bunların 11'i Almanya Milli Takımı'na ilk kez çağrılıyor.

Bunların arasında Köln'den Saïd El Mala, Eintracht Frankfurt'tan Noah Atubolu ve kulüpteki takım arkadaşı Younes Ben Talep, Celtic'ten Mika Baur ve Freiburg'dan dört oyuncu yer alıyor: Max Rosenfelder, Philipp Treu, Yannik Engelhardt ve Derry Scherhant.

Takımı Joshua Kimmich yönetecek; Marc-André ter Stegen ise 15 aylık bir aranın ardından geri dönüyor.

Kaleci Finn Dahmen her iki kadroya da seçildi. Öne çıkan eksikler arasında Deniz Undav ve Leroy Sané bulunuyor. Ayrıca Oliver Baumann, sakat Leon Goretzka ve hasta Angelo Stiller de kadro dışı bırakıldı.

Almanya'nın Hollanda ve Yunanistan maçları kadrosu:

Kaleciler: Finn Dahmen (Augsburg), Alexander Nübel (Beşiktaş), Marc-André ter Stegen (Ajax Amsterdam).

Savunma hattı: Hennes Berens (Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter), Nathaniel Brown (Bayern Münih), Max Rosenfelder (Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Münih), Philipp Treu (Freiburg), Josha Vagnoman (Stuttgart).

Orta saha oyuncuları: Nadiem Amiri (Mainz), Bambis Konti (TSG Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Freiburg), Chris Führich (Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern Münih), Lennart Karl (Bayern Münih), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Jamal Musiala (Bayern Münih), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Anton Stach (Leeds United).

Forvetler: Younes Ben Talep (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (Arsenal)

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Almanya'nın Sırbistan ve Yunanistan maçları için ikinci kadrosu:

Kaleciler: Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt), Finn Dahmen (Augsburg), Jonas Urbig (Bayern Münih).

Savunma: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (Leipzig), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle United).

Orta saha oyuncuları: Karim Adeyemi (Barcelona), Mika Baur (Celtic Glasgow), Tom Bischof (Bayern Münih), Saïd El Mala (Köln), Brajan Gruda (Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford), Felix Keidel (Elversberg), Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih), Derry Scherhant (Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool).

Hücum: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus Torino).