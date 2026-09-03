Sky Sport'a konuşan Spalletti, prensipte Woltemade'nin özelliklerine hayran olduğunu söyledi. 24 yaşındaki oyuncunun, kendine özgü oyun tarzıyla santrfor pozisyonu açısından "iki dünyayı" bir araya getirdiğini belirtti. Spalletti, "Takıma dahil olmayı çok iyi biliyor, hafif ayaklı bir tekniğe sahip, futboldan anlıyor, son bölgede topu iyi dolaştırabiliyor ve ardından boşlukları kullanabiliyor" dedi.

Aynı zamanda Yaşlı Kadın'ın teknik direktörü, Woltemade'den yeniden forvet olmanın temel ilkelerine daha fazla dönmesini istedi; zira bunlar onu geçmişte VfB Stuttgart'ta bu kadar tehlikeli yapan özelliklerdi: "Kafa oyunu ve bitiricilik, isteyip istemediğinden bağımsız olarak ezbere öğrenmesi gereken şeyler."

Genel olarak ise Spalletti'nin Alman golcü hakkında iyi hisleri olduğu aktarıldı. Woltemade'nin Juventus'a transferinden bu yana "sürekli" gülümsediği ve "burada olmaktan heyecan duyuyor" izlenimi verdiği ifade edildi.

Woltemade, altyapısından yetiştiği kulüp Newcastle United'dan sadece bir yıl sonra transferin son gününde ayrıldı ve kiralık olarak Torino ekibine katıldı. 24 yaşındaki oyuncu şimdi İtalya'nın en çok şampiyon olan kulübünde, aylardır süren form krizini aşmayı ve eski gücüne kavuşmayı umuyor.

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Nick Woltemade'yi başka hangi kulüpler istedi?

Alman milli oyuncu, 2025 yazında Magpies'e katılmıştı ve buna karşılık Woltemade'nin daha önce golleriyle öne çıktığı VfB Stuttgart'a 75 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli ödendi. Newcastle'da ilk etapta ligdeki ilk beş maçında attığı dört golle müthiş bir başlangıç yaptı, ancak ardından bir form düşüklüğüne girdi ve aylar boyunca hiç gol atamadı.

24 yaşındaki oyuncu bunun sonucunda hem Newcastle'da hem de Almanya Milli Takımı'nda ilk 11'deki yerini kaybetti. Dünya Kupası'nda yalnızca Paraguay'a karşı son 32 turunda, uzatmaların başlamasına kısa süre kala oyuna girdi. Sonraki penaltı atışlarında ise Woltemade, kendisinden önce Kai Havertz ve sonra Jonathan Tah gibi penaltıyı kaçırdı. Böylece Almanya bir başka büyük Dünya Kupası hezimetini yaşadı ve elendi.

Son dönemde Bundesliga'ya dönüşüyle ilgili söylentiler de çıkmıştı; hem RB Leipzig hem de Borussia Dortmund Woltemade ile anılmıştı. Newcastle ile sözleşmesi 2031'e kadar devam ediyor.