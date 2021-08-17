İsterlerse mahkemeye gitsinler

Guardiola kendilerini Finansal Fair Play konusunda eleştiren Jurgen Klopp'u yanıtsız bırakmadı.

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Jürgen Klopp'un eleştirilerinin ardından Liverpool'un isterse mahkemeye gidebileceğini söyledi.

Klopp kısa süre önce Guardiola'nın harcamalarında sınır olmadığını iddia ederken bunun İspanyol menajer için haksız bir avantaj olduğunu ima etmişti. Ancak Guardiola, Manchester City'nin Finansal Fair Play protokolüne bağlı olduğunu ve kulübünün oyuncu satışı yaptığı için Jack Grealish'i alabildiğini söyledi.

Basın toplantısında, Jurgen Klopp'un "biz sahip olmadığımız bir parayı harcamıyoruz. Chelsea ve City'nin transfer limitleri yok" çıkışının hatırlatması üzerine Guardiola önemli açıklamalarda bulundu.

Grealish'i aldık çünkü oyuncu sattık

"Diğer kulüplerin ne yaptığını ya da neye inandığını yargılamıyorum. Bazıları bundan çıkar sağlamaya çalışır. Biz istemeyiz. Bazıları takıma yeniden yatırım yapar. Biz yapabileceğimiz kadar yatırım yaparız.

"Biz Jack Grealish için 100 milyon sterlin ödedik çünkü 60 milyon sterlinlik bir satış gerçekleştirdik. Sonuçta 40 milyon sterlinlik bir harcama yaptık."

"Gelecekte ne olur bilemem. Finansal Fair Play limitlerimiz var. Eğer memnun değillerse mahkemeye gidip şikayetçi olabilirler. Biz kendimizi savunuruz."

Klopp ne demişti?

Liverpool menajeri Jurgen Klopp Norwich maçı öncesi yaptığı açıklamada City, Chelsea ve United'ın finansal gücüne asla şaşırmadığını söylemişti.

"Diğer kulüplerle kıyaslayamayız, belli ki limitleri yok, bizim limitlerimiz var ama son yıllarda limit koyma konusunda oldukça başarılıydık, bunu tekrar denemeliyiz."

"Bir daha kazanamazsak, 'bizde o yok' demeyeceğiz, böyle olmayacak. Kaynaklarımızı kullanmak istiyoruz; tutku, iyi bir yol, arzu, net bir plan...

"Bu bizim futbolumuz, bakalım hangisi doğru yol. Bizde olmayan parayı harcayamayız, en azından biz yapamayız, belki başkaları yapabilir, biz yapamayız."