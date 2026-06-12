İster inanın ister inanmayın... Asya, Dünya Kupası'nda Avrupa'ya üstünlük sağlıyor!

Asya milli takımları, Dünya Kupası'nda Avrupalı rakiplerine karşı güçlü bir duruş sergilemeye devam etti. Güney Kore, bugün Cuma sabahı (GMT) 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek, turnuvanın son edisyonlarındaki doğrudan karşılaşmalarda Asya'nın üstünlüğünün devam ettiğini teyit etti.

Güney Kore'nin zaferi, 2022'den bu yana Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) takımlarının UEFA takımları karşısında elde ettiği dikkat çekici istatistikleri pekiştirdi. Avrupa takımları, Asyalı rakiplerine karşı oynadıkları 11 maçın 6'sını kaybederken, sadece 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

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Fransız "stats foot" ağına göre, istatistikler önceki iki Dünya Kupası'na kıyasla belirgin bir değişimi ortaya koyuyor. O zamanlar Avrupa takımları, 15 karşılaşmada Asya takımlarına karşı sadece bir yenilgi alırken, 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmişti.

Rakamlar, iki kıta arasındaki geleneksel farkın eskisine göre azaldığını gösteriyor. Bu durum, özellikle Asya takımlarının teknik ve fiziksel düzeyde sürekli gelişmesi ve büyük Avrupa okullarıyla başa çıkabilme yetenekleri ile açıklanabilir.

Çek Cumhuriyeti'ni mağlup eden Güney Kore, açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 yenen Meksika'nın ardından gol farkıyla 3 puanla Grup 1'de ikinci sırada yer aldı.

Çek Cumhuriyeti ise gol farkıyla son sırada yer alan Güney Afrika'nın önünde, grubun üçüncü sırasında yer aldı.