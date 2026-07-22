Sky’ın verdiği bilgilere göre, BVB, KRC Genk’in Belçika-Yunan asıllı orta saha oyuncusu için teklifini, yeniden satış payı gibi olası değişkenler de dahil olmak üzere, toplamda 30 milyon avronun biraz üzerine çıkardı

Dortmund’un spor direktörü Lars Ricken ve spor müdürü Ole Book’un, müzakerelerde nihayet bir ilerleme sağlamak amacıyla bu teklifi Belçika kulübünün temsilcilerine bizzat ilettikleri belirtiliyor.

Anlaşmaya ne kadar çabuk varılabileceği ise henüz belirsiz. Sonuçta, basında yer alan haberlere göre Genk, en az 35 milyon avroluk bir temel transfer ücreti talep ediyor; buna olası bonus ödemeleri de eklenecek. İstenen toplam paketin tutarı bu durumda yaklaşık 40 milyon avroya ulaşacak.

Oyuncunun kendisi BVB için bir avantaj haline gelebilir. Karetsas, yalnızca Siyah-Sarılılara transfer olmak istiyor ve bunu Genk yetkililerine de zaten bildirdi. Buna göre 18 yaşındaki oyuncu, Belçikalılar üzerinde ek baskı oluşturabilir.

Dortmund ile bir anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Karetsas’ın sekiz kez Almanya şampiyonu olan kulüple 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzalaması bekleniyor. 18 yaşındaki oyuncunun Genk’teki sözleşmesi ise 2029 yılına kadar devam ediyor.

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Konstantinos Karetsas, BVB’de Julian Brandt’ın yerini alacak

Genk'te doğan Karetsas, henüz altı yaşındayken Belçika birinci lig ekibi KRC'nin altyapısında futbola başladı. Gençlik yıllarında bir süre RSC Anderlecht'te iki buçuk yıl geçirdi, ancak 2023'ün başında Genk'e geri döndü.

Bu kulüpte oynayan ofansif orta saha oyuncusu, henüz 16 yaşındayken birinci ligde ilk maçına çıktı; geçen sezon ise Belçika'nın merkezindeki bu köklü kulübün en önemli oyuncularından biri haline geldi.

BVB'nin yanı sıra, Karetsas'ın peşinde başka tanınmış Avrupa kulüplerinin de olduğu söyleniyor; aralarında AC Milan ve Paris Saint-Germain'in de bu genç oyuncuyu kadrosuna katmak için yarıştığı belirtiliyor. Dolayısıyla Dortmund, Karetsas ile sözleşme imzalamak için acele etmelidir.

Siyah-sarılılar'da 18 yaşındaki oyuncu, BVB'nin yedi yıl süren ortak yolun ardından yaz aylarında ayrılık kararı aldığı Julian Brandt'ın yerini alacak.