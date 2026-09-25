Roberto De Zerbi üzerindeki baskı, kulübün yaz transfer döneminde yaptığı devasa harcamalara rağmen alınan hayal kırıklığı yaratan sonuçlarla birlikte sezon başlangıcının gerçek bir kabusa dönüşmesinin ardından Tottenham içinde giderek artıyor.

Premier Lig'de beş hafta geride kalmasına rağmen Tottenham hâlâ galibiyet alamadı ve bu yaz on oyuncuyla anlaşmak için 400 milyon avrodan fazla harcama yapmasına karşın puan tablosunun sonunda yer alıyor. Bu durum İtalyan teknik direktörü giderek artan bir baskı altına soktu.

Bu felaket niteliğindeki başlangıç ortasında, Tottenham'ın eski teknik direktörü Tim Sherwood, yönetimin De Zerbi'yi görevden alma kararı vermesi hâlinde kulüp taraftarlarının Arjantinli Mauricio Pochettino'nun dönüşünü memnuniyetle karşılayacağı görüşünde.

Sherwood, Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Tottenham taraftarları Mauricio Pochettino'yu Roberto De Zerbi'ye tercih ediyor." Ancak aynı zamanda mevcut kadronun, Arjantinli teknik direktörün önceki döneminde sahip olduğu kadrodan oldukça farklı olduğuna dikkat çekti.









Pochettino, Tottenham'ı beş buçuk yıl boyunca çalıştırdı ve takımı UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşımasından birkaç ay sonra, 2019 yılında görevinden alındı. Ayrıca döneminde herhangi bir kupa kazanamamasına rağmen Premier Lig'de ikinci ve üçüncü sıraları elde etmeyi başardı.

Sherwood, yaz döneminde yapılan harcamanın büyüklüğünün beklenti çıtasını önemli ölçüde yükselttiği görüşünde ve şunları vurguladı: "Takımlarına 400 milyon sterlin harcamayı dileyecek birçok teknik direktör tanıyorum."

Olumsuz sonuçların sürmesiyle birlikte De Zerbi'nin geleceğine ilişkin tahminler artarken, Tottenham taraftarları takımı yeniden galibiyet yoluna sokacak hızlı bir dönüşüm beklemeye başladı.











