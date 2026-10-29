Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Carabao Kupası çeyrek final kurasında karşılaşmamayı en çok istediği rakibin Bournemouth olduğunu itiraf etti. İspanyol teknik adam, çekincelerine rağmen Liverpool'un Chelsea karşısındaki gergin dördüncü tur mücadelesini başarıyla geçmesinin ardından eski kulübüyle duygusal bir karşılaşmaya çıkacak.

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Iraola için buruk bir buluşma

Liverpool’un başında Chelsea’ye karşı Anfield’da zorlu bir galibiyet elde eden Iraola, Wembley yolundaki bir sonraki engelinin, Merseyside’da göreve başlamak için ayrıldığı takım olan Bournemouth olduğunu öğrendi. Çeyrek final kurası, eski takımına karşı duygusal bir karşılaşmanın kapısını açtı. Ancak Iraola, görev süresinin bu kadar erken bir aşamasında bu eşleşmeyle karşılaşmamayı umuyordu.

Iraola’nın takımı, Xabi Alonso’nun Chelsea’si karşısında nefes kesen penaltı atışlarını geçmeyi başardı. Ancak maç sonrasındaki kutlamalara, sıradaki eşleşmenin haberi gölge düşürdü. Iraola, “Açıkçası kuradan önce konuşurken istemediğim tek takımın Bournemouth olduğunu söyledim. Benim için özel bir karşılaşma ama beni çok iyi tanıyorlar. Son dönemde çok iyi oynuyorlar, iyi bir dönemden geçiyorlar. Yine de durum bu,” dedi.

Zorlu kupa yolculuğu

Liverpool’un bu sezon Carabao Kupası’ndaki yolculuğu hiç de kolay geçmedi. Fikstür, takımı Premier League’den birçok güçlü rakiple karşı karşıya getirdi. Üst üste gelen turlarda Tottenham Hotspur ve Chelsea’yi eleyen Liverpool’u, şimdi de formda Bournemouth bekliyor. Bu eşleşme, kupa yolculuğunu daha da zorlaştırıyor. Iraola, son haftalarda yüksek tempolu oyunuyla ve taktik disiplinleriyle etkileyici performanslar sergilemeye devam eden Bournemouth’un oluşturduğu tehdidin fazlasıyla farkında.

Iraola, “Kurada pek şanslı değildik. Önce Tottenham’la, ardından Chelsea’yle oynadık; şimdi de Bournemouth’la karşılaşacağız. Bu, benim için elbette özel olacak. Ama yarı finale çıkmayı hak etmemiz gerekiyor ve umarım bunu yine burada, evimizde başarabiliriz,” diye konuştu.

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Zorlu turu geçen Iraola daha fazlasını istiyor

Eleme maçlarında önemli olanın oyunun güzelliği değil, turu geçmek olduğunu kabul eden Iraola, kupa hedeflerini sürdürmek için sahada büyük çaba gösteren oyuncularını övdü. Çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Iraola, oyuncularına seslenerek başarıyla yetinmek yerine aynı kararlılıkla mücadele etmelerini istedi.

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“Sonuçta kupa organizasyonlarında önemli olan bir sonraki turda olmak ve kuraya katılmaktır. Neyse ki penaltı atışlarından galip ayrıldık. Memnunuz çünkü oyuncular bugün çok büyük çaba gösterdi ve en azından çeyrek finale yükselerek bunun karşılığını aldık,” dedi.

Anfield atmosferinin gücü

Liverpool’un turu geçmesinde ev sahibi taraftarların etkisi büyüktü. Iraola da Chelsea karşısındaki heyecan dolu galibiyetin ardından onları övdü. Teknik direktör, takım maçta geriye düştüğünde bile taraftarların desteğini sürdürdüğünü ve rakibi sonunda yıpratan baskılı bir atmosfer yarattığını vurguladı. Iraola, saha ile tribünler arasındaki bu bağın, kulübün bu sezon tüm kulvarlarda başarılı olmaya devam etmesi için gerekli olduğuna inanıyor.

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Liverpool’un teknik direktörü, “Oyuncuların tribündekilerin desteğini hissettiğini düşünüyorum. Hep birlikte olduğumuzda daha iyi bir atmosfer yaratıyoruz. Maça yenik durumda devam ederken bile tribünlerden ‘Haydi, devam’ sesleri yükseliyordu. Oyuncuların çoğu bize çok yardımcı oldu. Sanırım bu, evimizde iyi duygularla tamamladığımız üçüncü maç. Pazar günü de büyük bir maçımız var. Evimizde üst üste oynayacağımız bu dört maçı mümkün olan en iyi şekilde tamamlamaya çalışalım,” dedi.