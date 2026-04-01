"İstem dışı bir tepkiydi"... Elias Ben Seghir, Fas taraftarlarına özür mesajı gönderdi

Son birkaç hafta içinde, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) 2025 Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili kararı sonrasında Senegal ile Fas arasındaki gerginlik tırmandı.

CAF, Senegal'in Afrika Uluslar Kupası finalinden çekildiğini kabul ederek şampiyonluğu Fas'a verdi.

Faslı Hesport sitesi, uluslararası ara döneminde, şampiyonluk kutlamaları sırasında dün Stade de France'da düzenlenen törende, bir dizi oyuncunun Senegalli milli takım yıldızlarının paylaşımlarına "beğeni" vermesinin ardından bir krizin patlak verdiğini, ancak şampiyonluğun meşruiyetinin hâlâ uluslararası bir hukuki ihtilaf konusu olduğunu belirtti.

Site, dolaşan fotoğrafların İsmail Sebari, Şadi Riyad ve Elias Ben Seghir gibi yıldızların yanı sıra Samir El Morabit, Osama Targhaline ve Yassin Kichta'nın da bu olaya karıştığını gösterdiğini ve bunun da taraftarların eleştirilerini daha da şiddetlendirdiğini belirtti.

Krize karışan bazı isimler, geçtiğimiz saatler içinde olanlar için özür diledi ve Leverkusen'in oyuncusu Elias Ben Seghir de onlara katıldı.

Ben Saghir, sosyal medya üzerinden şunları söyledi: "Bu hafta sonu sosyal medyada yaşananlar hakkında sizlere kısaca bir açıklama yapmak istedim. Her şeyden önce sizlere seslenmek istiyorum, çünkü davranışımın belki de hoş olmayan bir şey olduğunu farkındayım."

"Bu, çok iyi tanıdığım bir kişiye karşı istem dışı, neredeyse otomatik bir tepkiydi. Bu davranışın arkasında herhangi bir gerçek niyetim yoktu, sadece onun paylaşımlarına tepki vermeye alışkın olduğum için böyle davrandım" diye devam etti.

"Durumu fark eder etmez, beğen butonunu hemen kaldırdım. Her şeyden önce Faslı olduğumu bir kez daha vurgulamak isterim. Ülkemizi çok seviyorum ve çocukluğumdan beri seçtiğim milli takımı temsil etmekten gurur duyuyorum."

Son olarak şunları söyledi: "Bu nedenle, tüm taraftarlardan içtenlikle özür dileyerek herhangi bir yanlış anlaşılmayı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Şimdi, yakında sahalara geri dönüp güveninizi geri kazanabilmeyi umuyorum; her oyuncu elinden gelenin en iyisini gösterir."

