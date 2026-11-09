Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Atletico Madrid karşısında geriden gelerek 2-1'lik kritik bir galibiyet alan takımının mücadele gücünü övdü. Alman teknik adam, zorlu deplasman maçını aşmalarına yardımcı olmak için Frenkie de Jong'un alışık olmadığı bir rol üstlendiği taktik değişikliğe dikkat çekti.

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Tutuk başlangıcı geride bıraktılar

Katalan devi, İspanya'nın başkentindeki maçın ilk 45 dakikasında oyuna ağırlığını koymakta zorlandı. Flick, takımının ev sahibine fazla alan bıraktığını ve bunun, görev süresinin büyük bölümüne damga vuran etkili önde baskıyı yapmalarını engellediğini kabul etti. Ancak devre arasından hemen önce gelen kritik beraberlik golü maçın seyrini değiştirdi ve çok daha iyi bir ikinci yarının zeminini hazırladı.

İlk bölümdeki taktik sorunları değerlendiren Flick, gazetecilere şunları söyledi: “İlk yarıda rakiplerimizden çok uzakta kaldık ve etkili baskı yapamadık. Ama maç 90 dakika sürüyor: İlk yarı mükemmel değildi, ikinci yarı ise mükemmeldi. Mutluyum, özellikle de üç puan aldığımız için. Bu önemliydi.”

De Jong'un savunmadaki yeni görevi

Deplasmanda alınan zorlu galibiyetin öne çıkan noktalarından biri De Jong'un çok yönlülüğüydü. Oyuncularının yorulabileceğini öngören Flick, Hollanda millî takım oyuncusundan maçın kalan bölümünü tamamlamaya yardımcı olması için alışık olmadığı bek pozisyonunda oynamasını istedi.

Barcelona teknik direktörü, orta saha oyuncusuyla maç öncesinde yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı: “Maçtan önce Frenkie ile Bernie [Brian Farinas] yorulana kadar, on beş dakika bek pozisyonunda oynayıp oynayamayacağı hakkında konuştum. Takımın ona ihtiyacı olursa buna hazır olduğunu söyledi. Ardından Eric Garcia'yı oyuna alacaktık.”

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Şampiyonluk hedefi açıkça ortaya kondu

Diego Simeone'nin takımını deplasmanda yenmek, Barcelona'nın şampiyonluk hedefi konusunda güçlü bir mesaj verdi. Alman teknik adam, oyuncularının sahadaki çabasına “tam 10” verdi ve zorlu deplasmanlarda sonuç almanın lig şampiyonluğu için şart olduğunu vurguladı.

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Kadrosuna duyduğu büyük güveni yineleyen Flick, şunları söyledi: “Bu maçları kazanacak kaliteye sahibiz. Size bu takıma inanmanız gerektiğini söylemiştim. Atletico deplasmanında kazanmak kolay değil ve takım harika bir iş çıkardı.

“Buradayız, kupa kazanmak için her gün çalışıyoruz ve istediğimiz de bu. İkinci yarıda daha iyiydik. Futbol böyle bir şey; maç 90 dakika sürüyor. Memnunum, üç puan daha aldık. Önemli olan da bu.”

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Millî maç arası nasıl yönetilecek?

Lig maçlarına şimdi ara veriliyor ve bu durum Barcelona teknik ekibinin önüne yeni bir sorun çıkarıyor. Kadronun birkaç kilit oyuncusu ülkelerinin millî takımlarına katılacak. Bu da yoğun kış fikstürü öncesinde fiziksel olarak yıpranabilecekleri endişesini doğuruyor.

Flick, oyuncuların sağlığı konusunda millî takım teknik direktörlerine açık bir uyarıda bulundu: “Bu, işimizin bir parçası: Şimdi millî maç arası var ve İspanyol oyuncular bu aralarda genellikle burada olmuyor,” dedi. “Oynama sürelerini yönetmek çok önemli. Millî takımlarında da aynısının yapılması önemli.”