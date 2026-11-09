Liverpool kalecisi Alisson Becker, Anfield'daki uzun vadeli geleceğine ilişkin sessizliğini bozarak Merseyside'da kalma süresini uzatmak istediğini açıkça belirtti. Mevcut sözleşmesinin bitimine yaklaşan Brezilyalı millî kaleci, Liverpool'un mevcut teknik ekibiyle yeni bir döneme girdiği süreçte takım için kilit bir isim olmayı sürdürüyor.

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Alisson, Anfield'da sözleşmesini uzatmak istediğini doğruladı

Olası bir sözleşme yenilemesine ilişkin düşüncelerini BBC Sport tarafından aktarılan açıklamalarında anlatan Alisson, önümüzdeki yıllarda nerede oynamak istediği konusunda son derece net konuştu. Alisson, “Evet [kalmak istiyorum], aklımdan geçen bu. Her maça odaklanıyorum ama burada kalmaktan mutluyum” dedi. 2018'de Roma'dan 66,8 milyon sterlin karşılığında transfer edilen ve o tarihten bu yana Liverpool formasıyla 347 maça çıkan 34 yaşındaki kaleci, Anfield'da kilit bir isim olmayı sürdürüyor.

Brezilyalı kaleci, tercihi şimdiden net olsa da nihai kararını etkileyecek unsurları da anlattı. “Bu, birçok etkene ve farklı duruma bağlı. Ama ben kalmak istiyorum; burada mutluyum, ailem de burada mutlu” diye konuştu. “Hâlâ şampiyonluklar kazanmak ve iyi performanslar sergilemek istiyorum. Elimden geldiğince uzun süre en üst seviyede oynamak istiyorum. Düşüncem bu.”

Sözleşme görüşmeleri ve teknik direktörün desteği

Yeni sözleşme için resmî görüşmeler yapıp yapmadığı doğrudan sorulan kaleci, sürecin şu anki durumuna açıklık getirdi. “Hayır, ama menajerim kulüple görüşüyor” dedi. Brezilyalı kaleci, Liverpool'da geçirdiği süre boyunca iki Premier League şampiyonluğu, iki Lig Kupası, FA Cup, Şampiyonlar Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanarak Anfield'da efsane statüsüne ulaştı.

Kalecinin kalma isteği, Liverpool teknik heyetinin kamuoyuna yansıyan tutumuyla da örtüşüyor. Teknik direktör Andoni Iraola, geçen hafta deneyimli kalecinin geleceğine ilişkin belirsizliğe değinmiş, bunun Brezilyalı oyuncunun kulüpteki son dönemi olup olmayacağını bilmediğini kabul ederken projede kalmasını çok istediğini belirtmişti. Iraola, kalecinin “daha uzun süre devam etmesini” umduğunu söyleyerek Alisson'ın yalnızca kurtarışlarıyla değil, soyunma odasındaki liderliğiyle de takıma büyük değer kattığını vurgulamıştı.

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Şampiyonluk mücadelesi için istikrar arayışı

Liverpool'un Arsenal ve Fenerbahçe karşısında kayıplar yaşadığı zorlu haftanın ardından Alisson, pazar günü Crystal Palace karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla önemli galibiyette pay sahibi oldu. Ancak Alisson'a göre bireysel performanslar yeterli değil. İngiliz ve Avrupa futbolunda yeniden zirveye çıkmak için takımın daha fazla istikrar yakalaması gerektiğine inanıyor. “Gerçek şu ki yapabileceğimiz kadar iyi durumda değiliz. Bu, iyi oynamadığımız anlamına gelmiyor; birçok maçta iyi oynuyoruz ama henüz istikrarı yakalayamadık” dedi.

Brezilyalı kaleci, kulüpteki kadronun kalitesini güven duymak için bir neden olarak göstererek Anfield'daki projenin geleceğine iyimser bakıyor. “Üst düzey bir teknik direktörümüz ve üst düzey oyuncularımız var. Harika şeyler başarabiliriz ama takım olarak ‘Artık iyi durumdayız. Özgüvenimiz var. Kazanmak için gereken her şeye sahibiz’ diyebileceğimiz noktaya gelmemiz gerekiyor. Bunu inşa ediyoruz. Umarım o noktaya çok çabuk ulaşırız ama bu zaman alıyor. Sabırlı olmalıyız; öte yandan oyuncular olarak kaybedecek vaktimiz olmadığını düşünüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Alisson'ın rakamları ve Liverpool'un ligdeki durumu

Alisson, bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıktı; 20 gol yedi ve dört maçta kalesini gole kapattı. Liverpool ise Premier League'de 18 puanla dördüncü sırada yer alıyor ve lider Arsenal'ın dokuz puan gerisinde bulunuyor.