Portekizli teknik adam, daha on gün önce "Bet It Drives" podcastinde oyuncularının şüpheli boş zaman aktiviteleri konusunda net bir uyarıda bulunmuştu. Mourinho, "Ne yazık ki bir futbolcu bisiklete binemez. Bunu kulüpten gizli yapsa bile. Sözleşmesinde ne yazdığı umurumda değil, ben oyuncunun işini ne kadar ciddiye aldığına bakarım. Düşersen üç maç kaçırabilirsin ya da daha kötüsü, bacağını kırabilirsin. Ya da belki sadece bir ezik vardır ama o ezik bile en üst seviyede olmana engel olur" ifadelerini kullandı.

Tam da Fransız süperstarın, pazar öğleden sonra paylaştığı videoyla bu çağrıyı görmezden gelmesi, durumu daha da çarpıcı hale getiriyor. Mourinho sonuçta katı disiplinin savunucusu olarak biliniyor ve kariyeri boyunca büyük isimlerle karşı karşıya gelmekten hiç çekinmedi. Bernabeu’daki ilk döneminde de güçlü kişiliklerle karşı karşıya gelmiş, kulüp ikonu Iker Casillas’ı da gözden düşürmüştü.

Kylian Mbappe, 2026/27 sezonunda şu ana kadar Real Madrid formasıyla kaç gol attı?

İspanyol medya dünyası da hücum oyuncusunun bu hamlesine tepki gösterdi. Gazeteci Antonio Romero, Cadena SER'de konuyu oldukça eleştirel değerlendirdi: "Mbappe, Real Madrid'in yıldız golcüsü olmanın keyfini çıkarıyor ama aynı zamanda istediğini yapabileceğine de inanıyor. Birinin ona şunu söylemesi gerekiyor: Burası Mbappe FC değil, Real Madrid."

Bu arada Mbappe’nin sportif olarak nasıl bir süreç yaşayacağı ise belirsizliğini koruyor. 2026/27 sezonundaki ilk sekiz resmi maçta attığı sekiz golle yeni sezona güçlü bir başlangıç yapan hücum oyuncusu, Fransa'nın Türkiye'de oynadığı Uluslar Ligi maçında aldığı 1-0'lık galibiyette sol diz ekleminin arka kapsülünde "sadece" bir gerilme yaşadı ve çok uzun bir zorunlu aradan kurtulması bekleniyor. Mbappe’nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı ise Real tarafından açıklanmadı.