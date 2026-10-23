Yunan ekibi Panathinaikos'un teknik direktörü Jakob Neestrup, takımın orta saha oyuncusu Faslı milli futbolcu Ezzeddine Ounahi'nin sakatlanması nedeniyle duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, oyuncunun sahalardan uzun süre uzak kalma endişeleri arasında, sunduğu teknik değer ve takım kadrosundaki rolü göz önüne alındığında yokluğunun grup için etkili bir kayıp olduğunu vurguladı.

Neestrup, Kairat Almatı karşılaşması öncesindeki açıklamalarında Ounahi'nin durumundan söz etti ve Faslı oyuncunun sakatlık nedeniyle bir sonraki maçta takım arkadaşı Jagušić ile birlikte yer alamayacağını belirterek, her iki oyuncunun sakatlıklarının niteliğine göre beklenen yokluk sürelerinin farklı olduğuna işaret etti.

Teknik direktör, Faslı orta saha oyuncusunun yokluğunun teknik seçenekleri üzerinde bıraktığı etkinin büyüklüğünü gizlemedi; zira Ounahi, teknik nitelikleri ve orta sahada katkı sağlama kapasitesi sayesinde Panathinaikos kadrosunun öne çıkan unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu da oyuncunun yokluğunu, önümüzdeki dönemde onun hizmetlerini telafi edecek uygun alternatifleri bulmakla yükümlü olacak teknik heyet için bir meydan okuma hâline getiriyor.

Neestrup, Faslı oyuncuya karşı duyduğu empatiyi dile getirerek, özellikle grup içinde üstlendiği rol ve takım açısından taşıdığı önem göz önüne alındığında başına gelenin üzücü bir durum olduğunu değerlendirdi ve teknik ekibin, oyuncunun sakatlığı atlatıp fiziksel ve teknik hazırlığını yeniden kazanabilmesi için iyileşme sürecinde ona gerekli desteği sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Ounahi, Panathinaikos ile Asteras Tripolis'i karşı karşıya getiren ve takımının galibiyetiyle sonuçlanan maç sırasında sakatlanmış, ardından yapılan tıbbi tetkikler sağ uyluk bölgesinde güçlü bir kas yırtığı yaşadığını ortaya koymuştu. Bu durum, orta saha hattında onun yeteneklerine bel bağlayan Yunan ekibi için bir darbe oldu.

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İlk tahminler, Faslı milli futbolcunun müsabakalardan iki buçuk ay ile 3 ay arasında değişen bir süre boyunca uzak kalabileceğine işaret ediyor. Bu uzun süre, oyuncuyu Panathinaikos'un önemli sayıda maçına katılmaktan mahrum bırakabilir ve önümüzdeki müsabakalarda teknik heyetin elindeki seçenekleri kısıtlayabilir. Nihai iyileşme süresi ise oyuncunun sağlık durumundaki gelişmelere ve tedaviye verdiği yanıta bağlı kalacak.