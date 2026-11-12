FC Andorra teknik direktörü Carles Manso, kaleci Jesus Owono'nun futboldaki geleceğini hâlâ değerlendirdiğini doğruladı. 25 yaşındaki kaleci, Tenerife forveti Jesus de Miguel'in ölümüyle bağlantılı trajik olayları sindirmeye çalışırken kadrodan uzak kalmayı sürdürüyor.

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Owono futbol geleceğini değerlendiriyor

Manso, kaleci Owono'nun profesyonel futbola dönüp dönmeyeceğine henüz karar vermediğini söyledi. Owono, 2 Kasım'da İspanya ikinci liginde oynanan maçta kırmızı kart görmüştü. Aynı maçta Tenerife forveti De Miguel ile çarpışmasının ardından De Miguel, ertesi gün hastanede hayatını kaybetmişti.

Manso, “Yapmamız gereken, ona her şekilde destek olmak ve yanında bulunmak. Dönmek isteyip istemediğine, dönmek istiyorsa ne zaman döneceğine tamamen özgürce karar verebilmesi için ona alan tanıyacağız. Böyle bir karar vermenin uygun olduğunu ve buna gerçekten hazır olduğunu hissettiğinde kararını verecek” dedi.

Derin bir yas dönemi

Trajedi, özellikle olayın yaşandığı maçtaki iki kulübü etkileyerek İspanyol futbolunda büyük sarsıntı yarattı. Andorra, 4 Kasım'da Owono adına bir açıklama yayımladı. Ekvator Ginesi millî oyuncusu, açıklamada “hayatımın en zor günlerini” yaşadığını söyledi.

“Jesus'un kaybından dolayı çok büyük acı duyuyorum. Onu, ailesini ve onu seven herkesi düşünüyorum” dedi Owono açıklamasında. Sözleri, yaşananların kendisinde yarattığı derin duygusal etkiyi ortaya koyarken kulüp yönetimi de uzun süreli izin ihtiyacına tam destek veriyor.

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Andorra sahalara dönmeye hazırlanıyor

Bu sezon ikinci ligde altı maça çıkıp 10 gol yiyen Owono, iyileşmesine ve ailesine odaklanmayı sürdürürken FC Andorra'nın bu hafta sonu sahaya dönmesi planlanıyor.

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Andorra, 12 hafta sonunda 11 puanla 19. sırada yer alıyor. Takımın trajediden bu yana ilk kez sahaya çıkacağı cumartesi günkü İspanya ikinci ligi Almeria maçı, şüphesiz ilgili herkes için duygusal bir karşılaşma olacak.

Owono için destek sağlanıyor

De Miguel'in trajik ölümünün ardından LaLiga, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ve Liga F ile birlikte 6 ile 9 Kasım 2026 arasında oynanan tüm maçlarda bir dizi anma etkinliği düzenledi. “Sonsuza Dek Hafızamızda” mesajı eşliğinde her stadyumda maç başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu; çiçekler bırakıldı ve anma formaları hazırlandı.

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Bu ortak anma, ilk düdüğün sonrasında da devam etti. Maçlar, De Miguel'in forma numarasına atıfla dokuzuncu dakikada kısa süreliğine durdurulurken stadyumların skor tabelalarında anma videoları gösterildi.