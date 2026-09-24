Xavi, Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olarak ilk sınavına Almanya karşısında Uluslar Ligi'nde çıkıyor. Hollanda'nın ilk 11'i de belli oldu ve kadroda Quinten Timber için dikkat çeken bir ilk 11 tercihi var.

Robin Roefs bir süredir Sunderland'da oldukça iyi performans gösteriyor ve bu nedenle sık sık ona kalede bir şans verilmesi yönünde çağrılar yapılıyor. Buna rağmen Bart Verbruggen, Xavi yönetiminde de Hollanda Milli Takımı'nda ilk tercih olmayı sürdürüyor.

Sağ bek pozisyonunda Denzel Dumfries, fiziksel durumunu hâlâ geliştiren Jurriën Timber'ın önünde tercih edildi. Jan Paul van Hecke, milli takım kariyerini sürdüren ve kaptan olarak kalan Virgil van Dijk'a eşlik ediyor. Micky van de Ven, Hollanda savunmasının en solundaki isim.

Xavi, Frenkie de Jong ile Jerdy Schouten'in yokluğu nedeniyle orta sahada çözüm aramak zorunda. Quinten Timber ilk 11'de yer alıyor. Joey Veerman, iki yıl aradan sonra Hollanda Milli Takımı'na döndü ancak maça yedek başlıyor. Ryan Gravenberch ve Tijjani Reijnders, Almanlar karşısında orta sahanın kalan iki ismi oldu.

Crysencio Summerville, Dünya Kupası'nda kendini gösterdi ve sağ kanatta kendini kanıtlama şansı buluyor. Brian Brobbey, Manchester City karşısında hat-trick yaptı ve bu üst düzey formunu perşembe gününe taşımayı umuyor. Cody Gakpo'nun soldan servis yapması bekleniyor.

Hollanda Milli Takımı'nın ilk 11'i: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Timber, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo

Almanya'nın ilk 11'i: Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Kimmich, Musiala, Nmecha; Schade, Havertz, Adeyemi