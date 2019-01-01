İşte Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunu geçmeleri halinde eşleşecekleri muhtemel takımlar belli oldu.

UEFA ön elemelerinde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlendi.

3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşacak olan , rakibini elemesi halinde grup aşamaları öncesi son eleme turu olan play-off turunda Universitatea Craiova - AEK karşılaşmasının galibi ile mücadele edecek.

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ise 3. ön eleme turunda 'dan Partizan ile karşı karşıya gelecek. Rakibini elemesi durumunda ise Malatyaspor, play-off turunda Molde - Aris karşılaşmasından galip gelen tarafla rakip olacak.

Avrupa Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.