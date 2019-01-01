İşte Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri
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UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlendi.
3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibini elemesi halinde grup aşamaları öncesi son eleme turu olan play-off turunda Universitatea Craiova - AEK karşılaşmasının galibi ile mücadele edecek.
Yeni Malatyaspor ise 3. ön eleme turunda Sırbistan'dan Partizan ile karşı karşıya gelecek. Rakibini elemesi durumunda ise Malatyaspor, play-off turunda Molde - Aris karşılaşmasından galip gelen tarafla rakip olacak.
Avrupa Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.